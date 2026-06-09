Skuespillerinden Sharon Stone fortæller om den uenighed, der markerede afslutningen på hendes ægteskab.

Sharon Stone indvilligede i at tale åbent om et af de mest smertefulde øjeblikke i sit liv. I den amerikanske podcast " The Person Who Believed In Me ", vært af David Begnaud, afslørede den amerikanske skuespillerinde og filmproducer, hvorfor hendes andet ægteskab sluttede.

En diagnose der ændrer alt

Det hele begyndte i starten af 2000'erne. På det tidspunkt fandt Sharon Stone ud af, at hun havde flere tumorer. En af dem var særligt alarmerende. "Den var større end hele venstre side af mit bryst," betroede hun. Lægen kom hjem til hende for at forklare de næste skridt: han anbefalede en akut bilateral mastektomi.

"Når de når den størrelse, ved vi generelt, selv før operationen, at det er kræft," forklarede han hende. Sharon Stone vidste dog inderst inde, at det ikke var det. "Jeg sagde til ham: 'Jeg har ikke kræft.' Og han svarede: 'Det kan du ikke bestemme.' Og jeg sagde: 'Ja, det kan jeg. Jeg bestemmer.'" En intuition, der senere skulle vise sig at være korrekt.

Beslutningen om at udføre en bilateral mastektomi

Trods sine overbevisninger valgte "Basic Instinct"-skuespillerinden at gennemgå operationen. "Fordi jeg ikke joker," forklarede hun kort. En beslutning styret af forsigtighed snarere end frygt – og en som lægerne ville bifalde: "Hvis jeg havde flere patienter som hende, ville vi have flere kvinder i live i dag," betroede hendes kirurg. Én stemme manglede dog: hendes daværende mands. Og det var netop der, at alt ændrede sig.

Reaktionen, der markerede afslutningen

"Min mand sagde: 'Det er latterligt.' Og han rejste sig og forlod rummet," fortæller hun. Da Sharon Stone blev spurgt om årsagen til sin vrede, giver hun et utvetydigt svar: Hendes mand var rasende, ikke over tanken om, at hun måske var syg, men over tanken om, at hun var villig til at få brystimplantaterne fjernet. "Jeg træffer beslutningerne, ikke ham," svarer hun. Skaden var dog sket. "Det var slutningen på ægteskabet. Det var slut. Han var færdig med mig. (...) Han syntes, jeg traf for mange beslutninger på egen hånd," opsummerer hun.

Et ægteskab mellem 1998 og 2004, og en detalje afsløret senere

Selvom Sharon Stone ikke navngav den pågældende person, gør konteksten det nemt at identificere hendes eksmand: det er Phil Bronstein, en amerikansk journalist, som hun giftede sig med i 1998, før parret officielt gik fra hinanden i 2004. Hvad angår tumorerne, vil de i sidste ende vise sig at være godartede - skuespillerinden vil derfor ikke have haft brug for en bilateral mastektomi.

I 2021 afslørede hun dog endnu en smertefuld episode relateret til den samme procedure: Hendes daværende kirurg implanterede angiveligt større brystproteser end aftalt, uden hendes samtykke. Denne række af begivenheder siger meget om, hvad kvinder kan opleve i deres forhold til deres egne kroppe.

Gennem dette vidnesbyrd belyser Sharon Stone, hvad der for mange forbliver et tabu: vanskelighederne hos nogle kvinder med at få deres medicinske valg respekteret af deres omgivelser. Hun minder os også om, at ingen beslutning af så personlig karakter nogensinde bør underlægges nogens dom, selv ikke nogens nærmeste.