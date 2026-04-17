"Vi elsker det naturlige look": Lizzo genopliver et vintage strandoutfit

Léa Michel
@lizzobeeating / Instagram

Den amerikanske sangerinde Lizzo skaber bølger på Instagram med et sommerligt photoshoot, hvor hun stolt viser sin krop og en strandstil, der blander luksus og nostalgi. Klædt i en monogram-besat Gucci-twopiece hylder hun den "naturlige" krop og sender et klart budskab til sine følgere: sommeren 2026 bliver en sæson uden filtre eller begrænsninger.

Et ferielook, Guccis signatur

Lizzo poserer i en Gucci-two-piece med GG-motiver, et strandstykke, der passer ind i ånden i husets Lido-kollektioner, inspireret af italienske strandklubber fra 60'erne og 70'erne. Det strækbare og strukturerede stof fremhæver formerne, samtidig med at det bevarer en elegant linje, tro mod den retro-chic ånd, som mærket dyrker i sine stranddesigns.

"I kommer alle til at vise jeres maver frem hele sommeren."

I billedteksten til sit opslag skrev Lizzo: "I får hele maven ud hele sommeren," en sætning der straks blev et sommerslogan, stolt kropspositiv. Med få ord generobrede hun sin mave, sine kurver og sin komfort i denne type outfit, uden skam eller retouchering, hvilket resonerede stærkt hos hendes fans, der er vant til hendes budskab om kropslig frigørelse.

Med dette foto bidrager den amerikanske sangerinde Lizzo til en bredere tendens: uretoucherede kroppe indtager i stigende grad en central plads i strandhistorier, hvor "grafisk udglatning" engang var normen. Ved at forbinde et luksusmærke som Gucci med et kropspositivt budskab bygger hun bro mellem mode og selvværd og præsenterer et billede af sommeren, hvor alle kroppe kan afsløres under solen.

Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
Skuespillerinden Anne Hathaway skaber furore i New York i en "dristig" kjole
Med dette røde strandoutfit sætter modellen Emily Ratajkowski trenden for 2026.

