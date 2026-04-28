Prinsesse Kate Middleton genskaber et ikonisk look af prinsesse Diana, 31 år senere

Naila T.
@princeandprincessofwales / Instagram

Enogtredive år adskiller de to outfits – og alligevel er ligheden slående. Den 25. april 2026 deltog Kate Middleton i Anzac Day-højtideligheden i et ensemble, der mindede om et look, som Lady Diana bar i juli 1995.

Anzac Day, en ceremoni fuld af mening

Kate Middleton repræsenterede den britiske kongefamilie ved Anzac Day-højtideligheden, både ved Cenotaph og Westminster Abbey. Hvert år er denne dag dedikeret til at mindes australske og newzealandske soldater, der døde i kamp, og til at ære dem, der har tjent – begge lande er medlemmer af Commonwealth.

En Givenchy-frakkekjole næsten identisk med Dianas

Til lejligheden bar Kate en skræddersyet frakkekjole af Sarah Burton for Givenchy i marineblå med brede hvide revers, en krydset halsudskæring og strukturerede skuldre. Parallellen til Diana var øjeblikkelig: i juli 1995, under et besøg i Tyskland for at præsentere nye flag til Light Dragoon Guards-regimentet, bar Diana et marineblåt nederdelsæt af Catherine Walker.

Denne kjole havde næsten identiske hvide reverser, et hvidt bælte og en bredskygget hat. Kate fuldendte sit outfit med en matchende Jane Taylor-hat, marineblå Gianvito Rossi-pumps og en DeMellier London-taske med en rød valmuebroche fastgjort til sin frakke.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Just Jared (@justjared)

Dianas smykker for at forstærke budskabet

Forbindelsen til Diana sluttede ikke med tøjet. Kate bar prinsessens safir- og diamantøreringe, som ifølge tabloidpressen blev givet til Diana ved hendes bryllup med prins Charles i 1981. De samme øreringe ledsagede Diana ved adskillige lejligheder, herunder hendes eneste Met Gala i 1996 og forsiden af British Vogue i 1994. Kate bar også et tanzanit- og diamantvedhæng fra G. Collins & Sons, angiveligt en gave fra prins William i 2015.

"Smykker som lejlighedens sprog"

Disse valg gik ikke ubemærket hen hos eksperterne. Nilesh Rakholia, grundlægger af modehuset Abelini, fortalte InStyle: "Ved en lejlighed som Anzac Day ophører smykker med at være dekorative og bliver kommunikative. Det handler om mening, kontinuitet og respekt for øjeblikket." Han tilføjede, at Kate "konsekvent har brugt smykker til at skabe en følelse af forbindelse", men at det "aldrig føles som en replikering. Smykker forbundet med Diana bliver rekontekstualiseret og båret på en måde, der afspejler hendes egen rolle, hendes eget øjeblik."

En hyldest, der er en del af et kontinuum

Det er ikke første gang, at Kate Middleton visuelt har fremkaldt Dianas minde ved mindehøjtideligheder eller vigtige lejligheder. Det præcise ekko af den 25. april i tøjet giver det dog en særlig kraftfuld dimension. Ikke en imitation, men en videregivelse.

En marineblå frakkekjole og safirøreringe: Kate Middleton behøvede ingen ord for at formidle sit budskab ved Anzac Day-højtideligheden. 31 år efter Diana giver budskabet genlyd uformindsket fra generation til generation.

Jeg analyserer de samfundstendenser, der former vores kroppe, vores identiteter og vores forhold til verden. Det, der driver mig, er en forståelse af, hvordan normer udvikler sig og transformeres i vores liv, og hvordan diskurser om køn, mental sundhed og selvbillede gennemsyrer hverdagen.
Article précédent
Skuespillerinden Sofía Vergaras "uventede" forandring: Hendes nye look forbløffer hendes fans

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Den colombiansk-amerikanske skuespillerinde og model Sofía Vergara delte for nylig en "Sunday" Instagram-karrusel, der positivt overraskede mange fans....

Sangerinden Beyoncé laver et "modigt" fashion statement med denne "ukonventionelle" lilla kjole

Den amerikanske sangerinde Beyoncé overlader aldrig noget til tilfældighederne i sine offentlige optrædener. Da hun optrådte iført en...

Skuespillerinden Charlize Theron konfronterer sin fobi; hendes reaktion får internetbrugere til at grine.

Hun står frygtløst over for de værste farer på skærmen, men da hun blev konfronteret med en slange...

Skuespillerinden Eva Longoria, der bor i Spanien, afslører, hvad hun savner mest ved USA.

Den amerikanske skuespillerinde, instruktør, producer og model Eva Longoria vendte siden om i sit amerikanske liv uden tøven....

Skuespillerinden Nina Dobrev deler sin togrejse, men det er dette badekar, der skaber røre.

Den bulgarsk-canadiske skuespillerinde og model Nina Dobrev delte billeder fra sin tur med Venedig Simplon-Orient-Expressen, og blandt alle...

Skuespillerinden Zoe Saldaña blænder i en glitrende trompe-l'œil-kjole

Den amerikanske skuespillerinde, instruktør og producer Zoe Saldaña gør aldrig tingene halvvejs på den røde løber. Den 23....