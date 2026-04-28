Prinsesse Kate Middleton genskaber et ikonisk look af prinsesse Diana, 31 år senere

Enogtredive år adskiller de to outfits – og alligevel er ligheden slående. Den 25. april 2026 deltog Kate Middleton i Anzac Day-højtideligheden i et ensemble, der mindede om et look, som Lady Diana bar i juli 1995.

Anzac Day, en ceremoni fuld af mening

Kate Middleton repræsenterede den britiske kongefamilie ved Anzac Day-højtideligheden, både ved Cenotaph og Westminster Abbey. Hvert år er denne dag dedikeret til at mindes australske og newzealandske soldater, der døde i kamp, og til at ære dem, der har tjent – begge lande er medlemmer af Commonwealth.

En Givenchy-frakkekjole næsten identisk med Dianas

Til lejligheden bar Kate en skræddersyet frakkekjole af Sarah Burton for Givenchy i marineblå med brede hvide revers, en krydset halsudskæring og strukturerede skuldre. Parallellen til Diana var øjeblikkelig: i juli 1995, under et besøg i Tyskland for at præsentere nye flag til Light Dragoon Guards-regimentet, bar Diana et marineblåt nederdelsæt af Catherine Walker.

Denne kjole havde næsten identiske hvide reverser, et hvidt bælte og en bredskygget hat. Kate fuldendte sit outfit med en matchende Jane Taylor-hat, marineblå Gianvito Rossi-pumps og en DeMellier London-taske med en rød valmuebroche fastgjort til sin frakke.

Dianas smykker for at forstærke budskabet