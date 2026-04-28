Prinsesse Kate Middleton genskaber et ikonisk look af prinsesse Diana, 31 år senere

Enogtredive år adskiller de to outfits – og alligevel er ligheden slående. Den 25. april 2026 deltog Kate Middleton i Anzac Day-højtideligheden i et ensemble, der mindede om et look, som Lady Diana bar i juli 1995.
Anzac Day, en ceremoni fuld af mening
Kate Middleton repræsenterede den britiske kongefamilie ved Anzac Day-højtideligheden, både ved Cenotaph og Westminster Abbey. Hvert år er denne dag dedikeret til at mindes australske og newzealandske soldater, der døde i kamp, og til at ære dem, der har tjent – begge lande er medlemmer af Commonwealth.
En Givenchy-frakkekjole næsten identisk med Dianas
Til lejligheden bar Kate en skræddersyet frakkekjole af Sarah Burton for Givenchy i marineblå med brede hvide revers, en krydset halsudskæring og strukturerede skuldre. Parallellen til Diana var øjeblikkelig: i juli 1995, under et besøg i Tyskland for at præsentere nye flag til Light Dragoon Guards-regimentet, bar Diana et marineblåt nederdelsæt af Catherine Walker.
Denne kjole havde næsten identiske hvide reverser, et hvidt bælte og en bredskygget hat. Kate fuldendte sit outfit med en matchende Jane Taylor-hat, marineblå Gianvito Rossi-pumps og en DeMellier London-taske med en rød valmuebroche fastgjort til sin frakke.
Se dette opslag på Instagram
Dianas smykker for at forstærke budskabet
"Smykker som lejlighedens sprog"
Disse valg gik ikke ubemærket hen hos eksperterne. Nilesh Rakholia, grundlægger af modehuset Abelini, fortalte InStyle: "Ved en lejlighed som Anzac Day ophører smykker med at være dekorative og bliver kommunikative. Det handler om mening, kontinuitet og respekt for øjeblikket." Han tilføjede, at Kate "konsekvent har brugt smykker til at skabe en følelse af forbindelse", men at det "aldrig føles som en replikering. Smykker forbundet med Diana bliver rekontekstualiseret og båret på en måde, der afspejler hendes egen rolle, hendes eget øjeblik."
En hyldest, der er en del af et kontinuum
Det er ikke første gang, at Kate Middleton visuelt har fremkaldt Dianas minde ved mindehøjtideligheder eller vigtige lejligheder. Det præcise ekko af den 25. april i tøjet giver det dog en særlig kraftfuld dimension. Ikke en imitation, men en videregivelse.
En marineblå frakkekjole og safirøreringe: Kate Middleton behøvede ingen ord for at formidle sit budskab ved Anzac Day-højtideligheden. 31 år efter Diana giver budskabet genlyd uformindsket fra generation til generation.