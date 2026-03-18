Som 44-årig ser Jessica Alba fantastisk ud i en glitrende sort kjole.

Anaëlle G.
Den amerikanske skuespillerinde, model og iværksætter Jessica Alba viste for nylig sin fantastiske figur frem ved Vanity Fair Oscar-festen i en glitrende sort kjole, der genoplevede den lille sorte kjole i en haute couture-version.

En skulpturel sort kjole

Til festen efter Oscaruddelingen ankom Jessica Alba til Los Angeles County Museum of Art i en specialfremstillet kreation, udelukkende broderet med sorte pailletter. Kjolen, med sin lige, stropløse overdel, skabte en skulptureret linje hen over barmen, før den flød ud i en kolonneformet nederdel, slids og pyntet med 3D-fjer forneden, hvilket tilføjede bevægelse med hvert skridt. Den dybtgående halsudskæring forlængede silhuetten og skabte en perfekt balance mellem sofistikering og modernitet.

Sorte accessories og et par lysstrejf

Jessica Alba valgte et helt sort look og kombinerede sin kjole med pumps med spids snude og en satinclutch. Som kontrast til den mørke baggrund tilføjede hun det helt rigtige strejf af glimmer: diamantringe og dinglende øreringe, der fangede kameraernes blitz. Dette minimalistiske valg af accessories gjorde det muligt for kjolen at tale for sig selv, samtidig med at den forstærkede den strømlinede effekt af hendes silhuet.

En naturlig skønhedsbehandling

På skønhedsfronten valgte "Fantastic Four"-stjernen en voluminøs blowout med bløde krøller og en midterskilning, stylet af hårstylist Brittney Ryan. Hendes solkyssede makeup fremhævede hendes teint: iriserende øjenskygge, rosenrøde ferskenfarvede kinder og skinnende læber for en strålende finish.

Et koordineret pars fremtoning

Selvom parret poserede hver for sig på den røde løber, valgte hendes partner, den amerikanske skuespiller af colombiansk og mexicansk afstamning Danny Ramirez, også sort med en let knappet skjorte, matchende jakke og flotte jakkesætsbukser. Sammen udgjorde de en elegant og perfekt koordineret duo, både underspillet og meget elegant til denne vigtige aften i prisuddelingssæsonen.

Med sin glitrende sorte kjole, æteriske fjer og strålende skønhedslook beviste Jessica Alba, at hun som 44-årig har mestret kunsten at vise sin figur frem på den røde løber mere end nogensinde. En gentænkt sort kjole, der på én gang er elegant, festlig og utroligt flatterende.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
På stranden antager denne tidligere atlet et "Baywatch"-look til genstarten af serien
På en yacht fejrer denne olympiske gymnast sin 29-års fødselsdag i solen

