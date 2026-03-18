På en yacht fejrer denne olympiske gymnast sin 29-års fødselsdag i solen

På en yacht i solen fejrede den amerikanske kunstneriske gymnast Simone Biles for nylig sin 29-års fødselsdag med sommerbilleder delt på Instagram, som fremhæver hendes smittende lykke.

En luksuriøs ferie når du når trediverne

Den 14. marts 2026 fejrede mesteren med 11 olympiske medaljer sin fødselsdag med en yachttur, udødeliggjort i en Instagram-karrusel med teksten "dette er 29" . Blandt billederne kan hun ses stående på dækket, båret af en let brise, omgivet af hvide og gyldne balloner, i et afslappet sort outfit.

Simone Biles veksler også mellem forskellige stilarter: et flagrende sort ensemble på båden, derefter en brun læderkjole med matchende hæle til en chik aften ude, og en drømmende lysegul kashmirkjole på en balkon med udsigt over byens skyline. Disse outfits går problemfrit fra strandsportstøj til urban wear, hvilket afspejler hendes alsidighed inden for mode efter Olympiaden.

Entusiastiske reaktioner fra fans og pårørende

Opslaget eksploderede med tusindvis af likes: Hendes mand, den amerikanske fodboldspiller Jonathan Owens, kommenterede: "Smukkere end nogensinde 💜," mens fans og atleter som den australsk/amerikanske professionelle danser og koreograf Sasha Farber oversvømmede kommentarerne med jublende emojis. "Så smukt!" Simone Biles' autenticitet, efter hendes nylige afsløringer om sin krop, resonerede dybt og hyldede en kvinde, der er selvsikker i sin egen krop.

Et afgørende år efter OL i Paris

Efter sine bedrifter ved OL i 2024 og flytningen til Indianapolis for at følge sin mand Jonathan til Colts, går Simone Biles ind i sit 29. år midt i en personlig renæssance. Disse yachtbilleder repræsenterer en perfekt balance mellem velfortjent afslapning og offentlig eksponering.

Kort sagt forvandler Simone Biles sine 29 år til et øjeblik med ren glæde på en yacht, hvor hun fremviser sin atletiske figur med inspirerende lethed. En mester, der stråler lige så klart i vandet, som hun gør i rampelyset.