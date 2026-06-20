"Hvad laver hun her?": Taylor Swift kritiseret for at have overværet Knicks-kampen

Taylor Swifts tilstedeværelse ved kamp 4 i NBA-finalen gik ikke ubemærket hen – og udløste endda en del kritik. Mens den amerikanske singer-songwriters optræden glædede mange fans, genoplivede en kommentar fra en kommentator, opfanget af en tændt mikrofon, en tilbagevendende debat: Er Taylor Swift en sand Knicks-fan?

En meget omtalt tilstedeværelse

Den 10. juni overværede Taylor Swift kamp 4 i NBA-finalen i Madison Square Garden, hvor New York Knicks besejrede San Antonio Spurs (107-106). Hun sad ved siden af sine venner Este og Alana Haim iført en "Stevie Knicks" t-shirt - et ordspil til hyldest til den amerikanske sangerinde og sangskriver Stevie Nicks. Hun var blandt mange andre berømtheder, der var til stede, herunder den fransk-amerikanske skuespiller Timothée Chalamet, den amerikanske skuespiller og komiker Ben Stiller, den amerikanske reality-tv-personlighed, forretningskvinde og influencer Kylie Jenner, og den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber.

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En kommentar opfanget af en mikrofon

Det var Knicks-radiokommentator Monica McNutt, der startede kontroversen. Mens hun diskuterede Taylor Swifts tilstedeværelse i radioen, udbrød hun, tilsyneladende uvidende om, at hun var i radioen: "Hun er ikke Knicks-fan, kom væk herfra." Klippet gik hurtigt viralt på sociale medier, splittede brugerne og vakte forargelse blandt Taylor Swift-fans. Nogle kommenterede endda: "Hvad laver hun her?"

Uventet støtte

Hendes fans var hurtige til at påpege, at Taylor Swift har talt om sin støtte til Knicks i årevis, og at hun endda ejer en gammel trøje af spilleren Amar'e Stoudemire. Mere overraskende var det Barstool Sports-grundlægger Dave Portnoy, der kom til hendes forsvar og kritiserede kommentatoren for at gå efter Taylor Swift, når mange andre berømtheder også var til stede.

En undskyldning og en bredere debat

Stillet over for kontroversen fremsatte Monica McNutt en mea culpa dagen efter. Hun erkendte sin "fejl" og indrømmede at være uvidende om Taylor Swifts fortid som fan. Ud over anekdoten illustrerer episoden et tilbagevendende fænomen: mistanken omkring tilstedeværelsen af kendisser - og ofte kvinder - ved sportsbegivenheder, hvor de regelmæssigt bliver presset til at bevise, at de er "rigtige" fans.

Taylor Swift, der i første omgang blev fremstillet som en ubuden gæst i en enkelt kommentar, fik i sidste ende sin status som fan bekræftet, selv i sin kritikers undskyldninger. Kontroversen lagde sig hurtigt, men den afslører sandsynligvis mere om, hvordan kendisser opfattes på stadioner, end om sangerinden selv.