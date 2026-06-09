Kim Kardashian genser et Kate Moss-look og skaber furore

Kim Kardashian fortsætter med at være en vigtig spiller i modeverdenen. Den amerikanske mediepersonlighed og forretningskvinde deltog i Monacos Grand Prix i 2026 for at støtte Formel 1-køreren Lewis Hamilton. Hendes outfit – en Gucci-kjole med et krystallogo – udløste hurtigt en byge af kommentarer, især da det kun var blevet båret af én anden kvinde indtil da.

En Gucci-kjole med krystallogo

Til sit optræden i Monaco valgte Kim Kardashian en lang sort kjole fra Gucci. Den langærmede kjole med høj halsudskæring har en slående kontrast mellem en dækket front og en dybt åben ryg, der strækker sig til kanten. Denne asymmetri forvandler silhuetten til et sandt couture-statement.

Den detalje, der gør kjolen særligt slående: en cirkel broderet med det italienske modehus' berømte "G"-logo, helt dækket af krystaller. Denne signatur er synlig takket være den ultralave ryg. Til sin frisure valgte Kim Kardashian en voluminøs, løs knold, der blotlægger hendes hals og fremhæver tøjets couture-håndværk. Hun valgte underspillede smykker til sine ører og halsudskæring – ingen statement-stykker – hvilket tillod selve kjolen at indtage scenen.

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Kate Moss, den første til at bære dette stykke på catwalken

Det, der gør dette udseende særligt interessant, er kjolens historie. Kim Kardashian er ikke den første til at bære den: Kate Moss afslørede den ved Guccis efterår/vinter 2026-show i Palazzo Delle Scintille i Milano den 27. februar. På catwalken leverede den britiske supermodel en af sine mest fantastiske optrædener i de seneste år.

Kim Kardashians genfortolkning af dette look får en helt ny dimension. Det er en diskret hyldest til en af de mest ikoniske silhuetter fra de sidste tredive år – et træk, der passer ind i en bredere trend med kendisser, der genoptager modetøj båret af legendariske supermodeller.

Til stede for at støtte Lewis Hamilton i Monaco

Udover hendes valg af påklædning var det også konteksten, der fangede alles opmærksomhed. Kim Kardashian var i Monaco for at støtte Lewis Hamilton, den britiske kører for Ferrari-teamet, der sluttede på andenpladsen i Grand Prixet efter Kimi Antonelli (Mercedes). Under pressekonferencen efter løbet talte Hamilton offentligt om deres forhold for første gang. "Det er utroligt at have hende i denne uge og at have hendes støtte. Det er vidunderligt at have så venlige mennesker omkring sig, som løfter én op. Hun gør det for mig hver dag," sagde han.

Med denne Gucci-kjole, som tidligere blev båret af Kate Moss, blander Kim Kardashian en hyldest til den nyere modehistorie med et personligt statement. Denne demonstration viser, at hun er en af de mest strategiske figurer på den internationale røde løber.