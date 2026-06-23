"Dette er ikke et outfit til båden": Kim Kardashian overrasker med et læderlook

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

Den amerikanske mediepersonlighed og forretningskvinde Kim Kardashian optrådte for nylig ombord på en yacht i et sort Gucci-læderlook fra top til tå, et modevalg der straks satte de sociale medier i brand.

Et sort læderlook fra Gucci fra top til tå

Kim Kardashian optrådte på sin Instagram-konto iført et helt sort Gucci-lædersæt. Det italienske modehus, som hun har været en af de mest synlige ambassadører for i flere sæsoner, forsynede hende med både en jakke med lynlås foran og matchende bukser. Det mest iøjnefaldende element ved outfittet er jakken, hvis lynlås foran ikke går helt op. Kim Kardashian valgte at lade den være delvist åben, hvilket skaber en low-cut-effekt. Dette helt sorte look er blevet et stærkt stilistisk signatur.

Tilbehør fuldender sættet

For at fuldende dette look valgte Kim Kardashian omhyggeligt udvalgte accessories. Et par overdimensionerede solbriller beskyttede hendes øjne, samtidig med at de fremhævede lookets mystiske dimension. Ved siden af hende fuldendte ensemblet en skuldertaske, der fastholdt den monokrome palet. Denne samling af sorte elementer skaber et look fra top til tå, hvor hvert stykke komplementerer de andre i en visuel enhed.

En yacht som sommerbaggrund

Kim Kardashian blev set ombord på en luksusyacht, hvor hun nød en aften med gæster. Adskillige billeder viser Kim dybt i samtale, hvor hun indfanger afslappede øjeblikke i eksklusive omgivelser. Kontrasten mellem den forventede afslappede aften til søs og den strukturerede karakter af hendes læderoutfit skaber en foruroligende effekt, der udløste reaktioner online. Nogle kommenterede, at "denne type look normalt ikke forbindes med en dag på vandet."

Et opslag der udløste en byge af kommentarer

Under billederne overøste fans hende med ros. "Det her er præcis den Kim, vi havde brug for," skrev en i en kommentar, der blev gentaget af mange modeobservatører. Andre roste det skræddersyede snit: "Jeg elsker dette outfit på dig," "Så smukt!" skrev flere følgere. En lang række emojis, herunder sorte hjerter og flammer, ledsagede kommentarerne, hvilket afspejlede den udbredte beundring for dette udseende.

Med sit sorte Gucci-lædersæt fra top til tå, sin delvist lynlåsåbne jakke og matchende accessories, gjorde Kim Kardashian et perfekt afbalanceret indtryk. Hun demonstrerede endnu engang sin evne til at forvandle en simpel yachtfest til et mindeværdigt modeøjeblik, hvor hun legede med de forventede sommermodekoder.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
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