"En femme fatale": Hailey Bieber har fået øjeblikkets mest chikke frisure

Den amerikanske model og iværksætter Hailey Bieber delte en række billeder på Instagram, der viste en trendy ny frisure: den "lange bob". Kombineret med en lysegrøn top tryllebandt denne elegante frisure hendes følgere, hvoraf mange roste hendes "femme fatale"-look.

Den "lange bob", øjeblikkets stjerneklipning

Kernen i dette look er en populær frisure: den "lange bob", en lang bob, der typisk falder ned til skuldrene. Den er elegant, alsidig og nem at have på, og er blevet en af de mest moderigtige frisurer i øjeblikket. Hailey Bieber, der har båret den i et stykke tid, er en perfekt demonstration her. Den er elegant og elegant, og hendes bob tilføjer et strejf af tidløs elegance til hendes overordnede look.

En matchende lysegrøn top

Hvad angår sit outfit, valgte Hailey Bieber en livlig grøn top. I billedteksten til sit opslag tilføjede hun et grønt hjerte og en frø-emoji, en nik til farven på sin top. Til sit smukke look fuldendte naturlig makeup - let definerede øjne, blush og nude pink læber - det strålende look.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Fans vandt

Ikke overraskende udløste dette opslag en bølge af beundring. I kommentarerne overøste internetbrugere hende med komplimenter. "Storslået", "En femme fatale", "Hun er ikonisk", "Hvordan kan du være ægte?" var blot nogle af de mange beskeder. Alle disse reaktioner bekræfter den entusiasme, der blev genereret af hver af hendes optrædener.

Med sin lange bob og lysegrønne top fremstår Hailey Bieber elegant og selvsikkert. Ved at vælge et af de mest trendy frisurer i øjeblikket bekræfter hun sin status som et mode- og skønhedsikon. Ikke overraskende vil dette helt sikkert glæde hendes fans, der altid er ivrige efter at se hendes looks.