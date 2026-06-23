Som 52-årig får Penélope Cruz opmærksomhed med en ny frisure.

Julia P.
@dimitrishair / Instagram

Den spanske skuespillerinde Penélope Cruz har afsløret sin korteste frisure i årevis, og resultatet er ikke gået ubemærket hen. Denne nye klipning, der kaldes "boyfriend bob", bekræfter hendes forkærlighed for bobs, samtidig med at den giver hendes image et afgjort afslappet præg.

En afslappet "kæreste-bob"

Det var kendisfrisøren Dimitris Giannetos, der delte ændringen sammen med billeder på Instagram. Klipningen, der blev lavet i Los Angeles, strejfer nu hendes skuldre og markerer Penélope Cruz' korteste frisure i lang tid. Stylisten holder sig tro mod "boyfriend bob"-trenden og valgte et bevidst "ubesværet" look, som han beskriver som "dagen efter"-stylingen: let rufset og fejet til siden uden børstning. En lang, sidebevæget pandehår indrammer ansigtet og fuldender dette naturlige look.

Et snit inspireret af hendes look

Til denne forvandling hentede frisøren inspiration fra et centralt element i skuespillerindens outfit: en flerfarvet tweedjakke med en blanding af fuchsia-pink, lilla og marineblå. Penélope Cruz bar den åben over en hvid skjorte, udsmykket med guldknapper, stjerneformede øreringe og adskillige halskæder med guldvedhæng. Til sin makeup valgte hun en røget blommefarvet øjenskygge og et strejf af iriserende mauve på kindben og læber for et strålende, sommerligt look.

Kulminationen af en "Bob-æra"

Denne klipning markerer en ny fase i den hårtransformation, som skuespillerinden begyndte tidligere på året. I januar, under et show i Paris Fashion Week, havde hun allerede byttet sit lange brune hår ud med en lang, fyldig bob. I løbet af foråret lysnede Penélope Cruz derefter sin farve ved at tilføje blonde highlights. Med denne nye bob har hun sin korteste klipning siden den, hun bar til Met Gala i 2024.

En skuespillerinde med en stil i konstant udvikling

Penélope Cruz er blevet internationalt kendt med film som "Vicky Cristina Barcelona", "Volver" og "Pirates of the Caribbean" og er også kendt for sine mode- og skønhedsvalg. Med hver optræden beviser hun, at hun kan kombinere elegance og dristighed og aldrig nøjes med et statisk image.

Med denne afslappede boyfriend-bob har Penélope Cruz opnået endnu en vellykket genopfindelse. Ved at blande modeinspiration med en sommerlig vibe minder hun os om, at en simpel klipning kan være nok til at opfriske ens look. Ikke overraskende vil den helt sikkert vende hoveder.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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