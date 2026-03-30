"Hun er for forførende": Kim Novak kritiserer valget af Sydney Sweeney til sin biografi

Den amerikanske skuespillerinde Kim Novak (93) udtrykte for nylig forbehold over valget af den amerikanske skuespillerinde og producer Sydney Sweeney til at portrættere hende i biografien "Scandalous!", der fokuserer på hendes forhold til sangeren Sammy Davis Jr. I et interview med The Times udtalte Marilyn Pauline Novak – kendt som Kim Novak – at hun ikke ville have godkendt denne castingbeslutning.

Bekymringer om filmens tilgang

Ifølge Kim Novak kunne billedet af Sydney Sweeney påvirke opfattelsen af hendes personlige historie. "Det er fuldstændig uegnet til at portrættere mig," udtalte hun og tilføjede, at hun følte, at skuespillerinden "tiltrækker for meget opmærksomhed til sit fysiske udseende", og at "Sydney Sweeney er for forførende hele tiden."

Udover valget af hovedrolleindehaveren udtrykte Kim Novak også bekymring over, hvordan hendes forhold til Sammy Davis Jr. ville blive portrætteret på skærmen. Hun frygter, at "filmen vil fokusere for meget på sensationsprægede handlinger snarere end de personlige og følelsesmæssige aspekter" af deres historie.

"Jeg er bange for, at deres forhold primært vil blive præsenteret fra en meget sensationel vinkel," forklarede hun og understregede, at deres bånd frem for alt var baseret på fælles værdier og oplevelser. "Vi havde meget til fælles," tilføjede hun og understregede vigtigheden af at sætte deres forhold i sin historiske kontekst. Filmen "Scandalous!" skal fortælle romantikken mellem den amerikanske skuespillerinde Kim Novak og den amerikanske sanger Sammy Davis Jr. i slutningen af 1950'erne, et forhold, der udløste betydelig kontrovers inden for datidens sociale og kulturelle kontekst.

Sydney Sweeney taler om sin beundring for Kim Novak

Den amerikanske skuespillerinde og producer Sydney Sweeney udtrykte på sin side sin begejstring for udsigten til at portrættere Kim Novak. Hun udtalte, at hun var "beæret over at kunne legemliggøre en så ikonisk figur i filmverdenen", hvilket understregede skuespillerindens moderne rejse i lyset af mediepresset. Hun indikerede, at hun var særligt interesseret i, hvordan Kim Novak skulle håndtere den opmærksomhed, der var rettet mod hendes offentlige image og hendes privatliv, temaer, hun mener stadig er relevante i dag.

I sidste ende illustrerer Kim Novaks ord de til tider divergerende forventninger mellem de personligheder, hvis liv er filmatiseret, og de kreative teams, der har til opgave at fortælle deres historier. Projektet "Scandalous!" er en del af en voksende tendens med biografiske film dedikeret til filmfigurer, hvilket ofte udløser debatter og diskussioner om valg af skuespillere og den narrative tilgang.