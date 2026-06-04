"Altid karismatisk": Madison Beer gør furore i en hvid korsetkjole

Julia P.
@madisonbeer / Instagram

Den amerikanske sangerinde, model og skuespillerinde Madison Beer oplever en stor milepæl i sin karriere. Hun har netop afsluttet den første del af sin "Locket Tour" og har delt en karrusel på Instagram, hvor hun blandede billeder fra scenen med øjeblikke delt med sine fans. Forsiden viste en korsetkjole, der vakte furore og tryllebandt hendes følgere.

En romantisk korsetkjole

På åbningsbilledet poserer Madison Beer i sit sceneoutfit: en delikat, cremehvid korsetkjole med et tætsiddende snit. Kjolen har en blomstret blondeoverdel, snøring foran og en flæset blondekant, hvilket skaber et trendy og koket look. Sangerinden fuldendte denne romantiske stil med langt, elegant hår og strålende makeup.

En rørende besked til hans fans

I billedteksten til sit opslag skrev Madison Beer en hjertelig besked til sine europæiske og britiske fans. Hun takkede dem varmt for at komme til hendes koncerter, betroede dem, at hendes drømme var gået i opfyldelse under denne turné, og nævnte mange "sårbare øjeblikke". Karrusellen illustrerer denne forbindelse: den viser Madison Beer dele et venskabeligt øjeblik med en koncertgænger, såvel som et fyldt spillested, hvilket beviser den entusiasme, der genereres ved hvert show.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af @madisonbeer

Den første del af en større turné

Denne "Locket Tour" markerer et vendepunkt for Madison Beer: det er deres første arenaturné, der er en del af deres tredje album, "Locket", som blev udgivet i januar 2026. Den europæiske og britiske del, der blev afsluttet i slutningen af maj, viger nu for den nordamerikanske turné, der begynder i næste uge. Rejsen skal kulminere i en storslået finale i New York på den legendariske scene i Madison Square Garden.

Med en iøjnefaldende korsetkjole og en hjertevarm besked til sine fans bekræfter Madison Beer sin karisma, både på scenen og på sociale medier. "Altid karismatisk," kommenterede mange internetbrugere.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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