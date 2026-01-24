Search here...

Denne skuespillerinde, der er blevet kritiseret fra det øjeblik, hun ankom, udløser reaktioner fra fans af en hitserie.

Netflix annoncerede for nylig en genstart af den thailandske hitserie "Girl From Nowhere", omdøbt til "Girl From Nowhere: The Reset", hvor den thailandsk-britiske skuespillerinde Rebecca Armstrong ("Becky") gentager sin rolle som Nanno, en udødelig, hævngerrig skabning, der tager form af en gymnasieelev. Dette markerer et vendepunkt, da karakteren tidligere var uløseligt forbundet med skuespillerinden Chicha Amatayakul ("Kitty"), der spillede hovedrollen i de første to sæsoner.

En ny Nanno er allerede under pres

I stedet for en traditionel tredje sæson præsenterer projektet sig selv som en genstart i et nyt univers, hvor Nanno dukker op igen med hukommelsestab og uden direkte forbindelse til begivenhederne i de første to sæsoner, hvilket giver mulighed for en frisk fortolkning af karakteren. Denne kreative frihed har dog ikke været nok til at formilde fans, der forbliver dybt knyttet til den originale version.

En præstation, der blev anset for "pinlig" allerede før serien

Kontroversen intensiveredes, efter at Vogue Thailand udgav en "One Day With Becky"-video den 14. januar, hvor skuespillerinden Rebecca Armstrong tilbringer en dag foran kameraet og gentagne gange spiller Nanno. Hun ses ændre sine bevægelser, blik og tonefald for at skildre karakterens "psykopatiske og foruroligende" side.

Selvom kommentarfeltet til videoen på YouTube generelt er positivt, anså nogle brugere på X (tidligere Twitter) hendes skuespil for at være "pinligt", især med kritik af hendes ansigtsudtryk og hendes evne til at projicere en oprigtigt foruroligende aura. Nogle gik endda så langt som til at kalde det en "nedgradering" i forhold til skuespillerinden Chicha Amatayakul, der spillede hovedrollen i de første to sæsoner, eller spekulerede på, hvilke "forbindelser" hun mon havde for at få en så højt profileret rolle.

Mellem fanstøtte og et klima af frygt

Debatten er endnu mere ophedet, fordi Becky Armstrong kommer fra en stærkt kodificeret og fandrevet verden: GL-serier (Girls' Love) som "Gap", der gav hende en ekstremt dedikeret fanbase. Thailandske internetbrugere hævder, at "de fleste thailændere" ikke kan lide hendes skuespil, men undgår at sige det offentligt af frygt for aggressive reaktioner fra nogle GL-fans.

Omvendt opfordrer andre stemmer til ro og tålmodighed og minder seerne om, at serien ikke er blevet sendt endnu, og at det er for tidligt at bedømme dens præstation baseret på blot et par minutters reklamevideo. Nogle påpeger også, at selve konceptet "The Reset" - et nyt univers, en ny Nanno - retfærdiggør en anden fortolkning af karakteren snarere end en simpel efterligning af Kittys version.

En tung arv for Becky Armstrong

Den internationale succes med "Girl From Nowhere", især efter dens globale udgivelse på Netflix i 2021, hvilede i høj grad på Kitty Chichas uhyggelige præstation, som gjorde hende til Nannos ikoniske ansigt. Mange fans mener, at det var denne tvetydige, samtidig barnlige og skræmmende præstation, der gjorde serien til et fænomen, og som gør ethvert forsøg på at genskabe den særligt risikabelt i dag.

I denne sammenhæng skal Becky Armstrong ikke blot bevise sig selv som skuespillerinde, men også stå over for konstante sammenligninger med sin forgænger, selv før den første episode er tilgængelig. Udgivelsen af ​​"Girl From Nowhere: The Reset", der er planlagt til den 7. marts 2026, vil afsløre, om denne storm af kritik blot var for tidlig hype ... eller et tegn på en mere varig modstand mod forandring.

LAISSER UN COMMENTAIRE

