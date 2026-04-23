Denne sangerinde fortæller åbent om sin bipolare diagnose og hvad der har ændret sig i hendes liv.

Et år efter offentligt at have afsløret sine psykiske problemer, reflekterer den amerikanske sangerinde, sangskriver og danser Kehlani over den omvæltning, som diagnosen har forårsaget. I et nyligt interview beskriver hun en rejse præget af "bevidsthed, terapi og en ny måde at leve på".

En diagnose, der markerer et vendepunkt

I 2025 annoncerede Kehlani, at hun var blevet diagnosticeret med bipolar lidelse og borderline personlighedsforstyrrelse. Denne afsløring ændrede hendes dagligdag dybtgående. Hun forklarer, at det at sætte navn på sine vanskeligheder var et vigtigt skridt, men at det også kom med en forpligtelse: at forstå bedre, hvordan hun fungerer, og tilpasse sit liv derefter.

Terapi, behandling og bevidsthed

Siden denne diagnose har Kehlani implementeret adskillige former for opfølgning, herunder medicin og forskellige terapeutiske tilgange. Hun understreger vigtigheden af det, hun beskriver som en "mental værktøjskasse".

Denne nye bevidsthed gør det især muligt for hende at identificere sine symptomer og udløsere hurtigere. Hun lærer gradvist at genkende advarselstegnene på anfald, såsom søvnforstyrrelser, energiudsving eller ændringer i adfærd.

At lære at leve "anderledes"

Kehlani forklarer også, at hun i øjeblikket er ved at definere en livsstil, der passer hende, under hensyntagen til hendes mentale sundhed. Dette indebærer bedre kommunikation med dem omkring hende. Hun opfordrer sine kære til at være opmærksomme på bestemte tegn og gribe ind, hvis det er nødvendigt. Denne gennemsigtighed er ved at blive et centralt element i hendes stabilitet, hvilket gør det muligt for hende ikke længere at stå over for vanskelige tider alene.

En rejse præget af øjeblikke af brud

Før sin diagnose gennemgik Kehlani en særlig intens periode præget af angst, vrede og en form for paranoia. Hun beskriver et brudpunkt, der fik hende til at søge hjælp. I bakspejlet erkender hun, at denne fase var afgørende: uden denne episode ville hun måske ikke have fået en diagnose eller begyndt dette arbejde med sig selv.

En ny fase i hans liv og karriere

I dag fortsætter Kehlani sin karriere, mens hun integrerer disse nye personlige realiteter. Hun blev for nylig hædret med en Grammy Award og legemliggør også en mere åben diskurs om mental sundhed i musikbranchen. Hendes historie fremhæver et centralt budskab: at forstå sit eget sind er en proces, der kræver tid, værktøjer og støtte.

Ved at dele sine erfaringer hjælper Kehlani med at kaste lys over bipolar lidelse og de realiteter, der følger med. Hendes rejse illustrerer både diagnosens kompleksitet og de muligheder for vækst, den kan tilbyde gennem konstant selvrefleksion og personlig udvikling.