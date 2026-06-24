Paris Hilton har et meget amerikansk look på VM-tribunerne

Julia P.
@parishilton / Instagram

Som sædvanlig sørgede Paris Hilton for at gøre et statement ved FIFA World Cup 2026™. Den amerikanske forretningskvinde, der var til stede på tribunen for at støtte Team USA, valgte et 100% patriotisk look, som bestemt ikke efterlod internetbrugerne ligeglade – til det punkt, hvor meningerne i kommentarerne delte sig.

Et 100% amerikansk look

Til lejligheden omfavnede Paris Hilton de nationale farver, fra rød til hvid til blå. Hun bar den rød-hvide stribede trøje fra det amerikanske landshold, som hun parrede med sprægede jeans pyntet med stjerner, blå fingerløse læderhandsker og tykke blå solbriller. Hele looket blev fuldendt med hendes lange, bølgede blonde hår. Det var Paris Hiltons måde at blande sin sædvanlige stil med begivenhedens festlige og patriotiske ånd.

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Et opslag delt af Paris Hilton (@parishilton)

Blandede reaktioner

Meningerne var delte i kommentarerne: Mens nogle internetbrugere roste "et dristigt, sjovt og perfekt temabaseret outfit", fandt andre hele looket "lidt teatralsk". Nogle satte endda spørgsmålstegn ved hendes "ægte interesse for fodbold". Det er værd at huske, at en persons udseende eller krop aldrig bør bruges til at vurdere deres legitimitet på noget område.

Og selvom dette gælder for alle, står kvinder stadig alt for ofte over for vedvarende stereotyper i fodboldverdenen. At være passioneret, en tilhænger eller en ekspert i sporten har intet at gøre med køn: kvinder kan nyde og følge fodbold med samme entusiasme og viden som mænd. Det er tid til at lægge klichéerne om, at de kun er der "for at se pæne ud" eller ikke ved noget om spillet, til side.

Med en stærk patriotisme og spektakulær stil gjorde Paris Hilton en bemærkelsesværdig optræden ved FIFA World Cup 2026™. Udover stil var hun der for at støtte landsholdet og overværede åbningskampen mellem USA og Paraguay, der blev spillet på Los Angeles stadion, og som amerikanerne vandt overbevisende (4-1).

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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