I en kjole udsmykket med fjer genoptager Nina Dobrev brudekjoletrenden

Léa Michel
@nina / Instagram

Den bulgarsk-canadiske skuespillerinde og model Nina Dobrev skabte furore på den røde løber ved Taormina Film Festival i Italien. Hun genoptog "brudetrenden" – inspireret af brudekjoler – i en spektakulær kreation udsmykket med fjer og krystaller. Hendes optræden gik bestemt ikke ubemærket hen.

En kjole pyntet med fjer

Til lejligheden bar Nina Dobrev en stropløs korsetkjole, specialsyet af One/Of by Patricia Voto. Den tætsiddende overdel havde et jacquard-blomstermotiv, der blandede sarte grønne stilke og farverige blomster i nuancer af blå, lyserød og gul. Ved midten af låret gav stoffet plads til let tyl, dækket af lyserøde fjerkvaster, der flagrede med hver bevægelse. Fjerapplikationer og funklende krystaller prydede kjolen og tilføjede et dramatisk præg til silhuetten.

En genfortolkning af brudekjoletrenden

Mens kjolen på afstand fremkaldte den underspillede elegance af en brudekjole, rummede den tæt på mange overraskelser. Langt fra den sædvanlige minimalisme i hvide kjoler valgte Nina Dobrev en teatralsk og tekstureret version, hvor fjer og rhinsten udfordrede de etablerede normer. Det var en måde at genopfinde "brudetrenden", der er så populær på den røde løber, ved at give den et strejf af dristighed og lune.

Omhyggeligt udvalgt tilbehør

For at komplementere dette statement-stykke valgte Nina Dobrev sølvfarvede sandaler med remme og en iriserende effekt, der genspejlede krystallernes glimt på hendes kjole. Hun fuldendte looket med diamantøreringe og let makeup i rosenrøde toner. Senere samme dag, ved en photocall, valgte Nina Dobrev et andet, mere minimalistisk look: en perlegrå kappekjole, draperet over skuldrene, kombineret med hvide sandaler.

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På Taormina Film Festival for sin kortfilm

Denne optræden faldt sammen med et betydningsfuldt øjeblik for skuespillerinden. Nina Dobrev var i Taormina for at præsentere sin kortfilm "General Admission", som hun selv producerede, og hvor hun spiller hovedrollen. På den røde løber poserede hun sammen med sine medstjerner og bekræftede dermed sin status som skuespillerinde, der er lige så tryg foran kameraet som under rampelyset.

Med denne fjerprydede kjole gjorde Nina Dobrev en af de mest slående optrædener på Taormina Festivalen. En demonstration af stil, der burde inspirere mange kommende brude, der søger originalitet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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