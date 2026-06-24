I en minimalistisk silhuet genopliver modellen Kaia Gerber en trend fra 1990'erne.

Léa Michel
@kaiagerber / Instagram

Den amerikanske model og skuespillerinde Kaia Gerber har en naturlig sans for stil. Hun afslørede billeder fra en ny modekampagne på Instagram, der viser et helt sort look med en udpræget minimalistisk æstetik. Denne fotoserie er inspireret af 1990'erne og bekræfter årtiets store comeback.

Et minimalistisk helt sort look

Til denne kampagne valgte Kaia Gerber et helt sort outfit. Hun bar en bodysuit kombineret med en bomberjakke, fuldendt med gennemsigtige strømpebukser, sølvfarvede pumps og solbriller. Et strejf af skarlagenrød læbestift tilføjede et livligt touch til det ellers mørke outfit. Modellen poserede ved siden af en sort sportsvogn i en omhyggeligt beregnet positur og indbegrebet perfekt fotosessionens rene, grafiske æstetik.

En nik til 1990'erne

Ud over selve tøjet fremkalder denne kampagne en hel æstetik. Det helt sorte look, de underspillede stoffer og "topmodel off the runway"-viben refererer direkte til minimalismen i 1990'erne. Det grynede, filmlignende fotografi forstærker yderligere denne vintage-følelse. Det er en måde at genoplive et årti, hvis indflydelse fortsætter med at vokse inden for moderne mode.

En arvtager til supermodellens stil

Dette valg er ikke tilfældigt. Som datter af den legendariske amerikanske supermodel Cindy Crawford, et absolut ikon på 1990'ernes catwalks, fremstår Kaia Gerber som den naturlige arvtager til denne elegance. Ved at adoptere den minimalistiske stil, der gjorde modellerne fra den æra berømte, hylder Kaia Gerber denne gyldne tidsalder på en subtil måde, samtidig med at den er solidt forankret i nutiden.

En kampagne rost af fans

Ikke overraskende var opslaget et hit hos Kaia Gerbers følgere. Mange roste det naturlige look og den selvtillid, der blev formidlet i billederne, samt kampagnens overordnede sammenhæng. Denne succes bekræfter Kaia Gerbers status som en af sin generations kommende stjerner, i krydsfeltet mellem mode og image.

Med dette minimalistiske, helt sorte look beviser Kaia Gerber, at en simpel, ren silhuet kan være nok til at gøre et varigt indtryk. Ved at genoplive 1990'ernes koder leverer hun en kampagne, der både er elegant og nostalgisk. Et bevis på, at dette årti fortsat inspirerer moden – og dem, der skaber den.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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