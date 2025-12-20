Kim Kardashian afslører sit yndlingstricks til (næsten) aldrig at bruge bh igen

Kim Kardashian afslørede for nylig sin "hemmelighed" bag at bære ultra-low-cut toppe uden bh, samtidig med at den bevarer støtte og elegance. Et smart lille trick, der meget vel kan revolutionere din garderobe.

Hacket der skaber furore

I en video lagt ud på Instagram delte Kim Kardashian, hvad hun kalder sit "verdens yndlingstrick" til at skabe illusionen af ikke at have en bh på. Hendes hemmelige våben? Seamless Sculpt Deep Plunge Bodysuit, en skulpturel bodysuit med en meget dyb halsudskæring. Ifølge hende kombinerer dette stykke støtte og dækning, samtidig med at det giver indtryk af en naturligt fri barm under tøjet. Ideel til toppe eller blazere med "dristige" snit, undgår denne bodysuit synlige stropper eller bøjler, der kan forstyrre tøjets flydende linjer.

Kroppen alle taler om

Kim Kardashian viser en meget specifik stil frem: en bodysuit fra sit Skims-mærke, designet til at forblive usynlig, samtidig med at den subtilt former silhuetten. Forsiden er let for at undgå ubehag, mens bagsiden tilbyder flere bæremuligheder: lige stropper som en tanktop eller en halterneck-hals for mere støtte. I sin video bærer Kim Kardashian den under en blazer, hvilket skaber en dyb V-hals, der strækker sig langt under linjen af en traditionel bh. "Ingen bh"-effekten er øjeblikkelig, elegant og naturlig.

Sådan bærer Kim den til daglig

Kim er ikke tilfreds med kun én anvendelse: hun viser, at bodysuitet kan tilpasses forskellige lejligheder.

Under en tætsiddende blazer, for en dyb halsudskæring, men perfekt kontrolleret.

Under en meget dybt udskåret aftenkjole, hvor den mindste kant af en bh kunne ødelægge looket.

Hun nævner dog, at nogle lejligheder kan kræve mere tekniske løsninger, såsom tape eller klæbesystemer, men til hverdag foretrækker hun denne bodysuit på grund af dens komfort og enkelhed. Hun indrømmer endda at have anbefalet den til sine venner, som sætter pris på at kunne bære meget afslørende outfits, samtidig med at den bevarer perfekt støtte.

Et must-have til ferien?

Med sin "ingen bh"-effekt, strømlinede silhuet og dristige halsudskæringer skiller denne bodysuit sig ud som et alsidigt og praktisk stykke tøj. Brugt alene eller under en blazer, giver den dig mulighed for at lege med selv de mest "risikable" snit uden at ofre komfort eller støtte.

Det er dog vigtigt at huske en central sandhed: ingen behøver en perfekt støttet eller skulptureret barm for at føle sig smuk og selvsikker. Nogle mennesker vælger slet ikke at bruge en bh, eller slet ikke at bruge en shaping bodysuit, og det er helt fint. Enhver krop er smuk på sin egen måde, og den "perfekte" illusion, som noget tøj skaber, er valgfri, ikke obligatorisk.

Kort sagt er Kim Kardashians Seamless Sculpt Deep Plunge Bodysuit et praktisk trick til dem, der elsker en udringning uden besvær. Men den virkelige lektie er, at mode skal tilpasse sig dig, ikke omvendt. Uanset om du vælger at følge Kims trick eller lade din barm ånde frit, er det vigtigste at føle dig godt tilpas i din egen krop.