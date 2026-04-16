Nicole Kidman starter et uventet projekt om livets afslutning

Den australsk-amerikanske skuespillerinde, producer og instruktør Nicole Kidman overraskede mange ved at afsløre, at hun træner til en rolle langt fra filmset. Hun ønsker at lære at støtte mennesker i slutningen af deres liv, et projekt hun direkte forbinder med sin mors død i 2024.

Nicole Kidman vender sig mod et meget personligt projekt

Nicole Kidman afslørede under en tale på University of San Francisco, at hun er ved at uddanne sig til dødsdoula, eller omsorgsperson i livets afslutning. Flere amerikanske medier rapporterede om denne udtalelse, der blev fremsat under en offentlig diskussion på campus.

Dette valg markerer et uventet vendepunkt i skuespillerindens karriere. Nicole Kidman, der har vundet en pris for sine film- og tv-roller, forklarede, at denne beslutning også var en del af hendes personlige rejse. Ifølge rapporter fra hendes tale præsenterede hun denne træning som en måde at udvide sin forståelse af omsorg, tryghed og nærvær med mennesker i slutningen af deres liv.

En forpligtelse født af personlig erfaring

Nicole Kidman forbandt dette projekt med sin mors, Janelle Ann Kidmans, død i september 2024. På det tidspunkt forlod skuespillerinden Venedig Filmfestival efter at have fået kendskab til sin mors død, hvor hun netop var blevet prisbelønnet for filmen "Babygirl".

Ifølge pressemeddelelser forklarede hun, at denne periode fremhævede en meget reel vanskelighed: på trods af familiens tilstedeværelse og velvilje var det ikke altid muligt at være der konstant. Denne erkendelse fik hende til at søge støtte udefra, som kunne give hende en rolig, upartisk og trøstende tilstedeværelse i livets sidste øjeblikke.

En sjælden offentlig udtalelse om et følsomt emne

Emnet fik endnu mere opmærksomhed, fordi Nicole Kidman talte om et meget personligt engagement, helt i modsætning til mere traditionelle karriereannoncer. Den angelsaksiske presse fremhævede den uventede karakter af denne afsløring, men også dens dybt menneskelige dimension, i en kontekst hvor erhverv relateret til pleje i livets afslutning vinder frem.

Denne udtalelse kommer også på et tidspunkt, hvor skuespillerinden taler mere åbent om sorgen over sine forældre. Hendes far, Anthony Kidman, døde i 2014, og hun har gentagne gange hyldet sine forældres afgørende indflydelse på hendes liv og karriere.

Ved at annoncere, at hun er i gang med at uddanne sig til omsorgsperson i livets sidste dage, afslører Nicole Kidman en uventet facet af sit liv. Dette projekt, der er født ud af et personligt tab, fremhæver en diskret, men kraftfuld tilgang med fokus på komfort og omsorg for andre.