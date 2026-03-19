Gwyneth Paltrows outfit, der anses for at være "restriktiv", splitter internetbrugere

Den amerikanske skuespillerinde og sangerinde Gwyneth Paltrow vendte meget bemærkelsesværdigt tilbage til Oscar-uddelingen i 2026 med en spektakulær hvid kjole ... men en kjole blev også betragtet som "meget restriktiv, til det punkt, hvor den fuldstændig splittede internetbrugerne".

En spektakulær kjole vurderet som "upraktisk"

Til sin første Oscar-optræden i 11 år valgte "Marty Supreme"-skuespillerinden en lang hvid kolonnekjole med en visuel slids hele vejen ned i siderne. Forfra lignede outfittet en minimalistisk kjole, men så snart hun vendte sig om, afsløredes store paneler af krystalbelagt net, som et inderkattedragt, der blotlagde hele hendes side.

I en "gør-det-selv"-video, der blev lagt ud på Goops YouTube-kanal, betroede Gwyneth sin datter Apple, at hun bogstaveligt talt skulle "syes" ind i kjolen, og at heldragten, hun havde på under, simpelthen forhindrede hende i at gå på toilettet: Hun forklarede, at hun "ikke kunne tisse under hele ceremonien" .

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Et outfit, der skabte online debat

På sociale medier brød reaktionerne hurtigt ud. På den ene side roste mange Gwyneth Paltrows dristighed og stil og bedømte kjolen som "sublim", "ultramoderne" og "perfekt til hendes store tilbagevenden til den røde løber".

På den anden side kritiserede mange internetbrugere outfittet og anså det for "for kompliceret" og "urealistisk", hvor nogle beskrev det som et "ubehageligt look", mens andre udtrykte chok over, at en kjole skulle sys på kroppen og forhindrede brugen af toilettet. Flere kommentarer fordømte også en mode "afkoblet fra hverdagen", hvor skuespil har forrang frem for komfort og bevægelsesfrihed.

Kort sagt, ved Actor Awards i 2026 bar Gwyneth Paltrow allerede en sort kjole, der vakte en del røre. Med denne hvide silhuet med slids i siderne bekræfter hun en "mere teatralsk" stil, selvom det betyder at acceptere "ekstreme" begrænsninger ... og udløser en ophedet debat om grænsen mellem haute couture og minimal komfort.