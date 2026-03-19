Gwyneth Paltrows outfit, der anses for at være "restriktiv", splitter internetbrugere

@gwynethpaltrow / Instagram

Den amerikanske skuespillerinde og sangerinde Gwyneth Paltrow vendte meget bemærkelsesværdigt tilbage til Oscar-uddelingen i 2026 med en spektakulær hvid kjole ... men en kjole blev også betragtet som "meget restriktiv, til det punkt, hvor den fuldstændig splittede internetbrugerne".

En spektakulær kjole vurderet som "upraktisk"

Til sin første Oscar-optræden i 11 år valgte "Marty Supreme"-skuespillerinden en lang hvid kolonnekjole med en visuel slids hele vejen ned i siderne. Forfra lignede outfittet en minimalistisk kjole, men så snart hun vendte sig om, afsløredes store paneler af krystalbelagt net, som et inderkattedragt, der blotlagde hele hendes side.

I en "gør-det-selv"-video, der blev lagt ud på Goops YouTube-kanal, betroede Gwyneth sin datter Apple, at hun bogstaveligt talt skulle "syes" ind i kjolen, og at heldragten, hun havde på under, simpelthen forhindrede hende i at gå på toilettet: Hun forklarede, at hun "ikke kunne tisse under hele ceremonien" .

Et outfit, der skabte online debat

På sociale medier brød reaktionerne hurtigt ud. På den ene side roste mange Gwyneth Paltrows dristighed og stil og bedømte kjolen som "sublim", "ultramoderne" og "perfekt til hendes store tilbagevenden til den røde løber".

På den anden side kritiserede mange internetbrugere outfittet og anså det for "for kompliceret" og "urealistisk", hvor nogle beskrev det som et "ubehageligt look", mens andre udtrykte chok over, at en kjole skulle sys på kroppen og forhindrede brugen af toilettet. Flere kommentarer fordømte også en mode "afkoblet fra hverdagen", hvor skuespil har forrang frem for komfort og bevægelsesfrihed.

Kort sagt, ved Actor Awards i 2026 bar Gwyneth Paltrow allerede en sort kjole, der vakte en del røre. Med denne hvide silhuet med slids i siderne bekræfter hun en "mere teatralsk" stil, selvom det betyder at acceptere "ekstreme" begrænsninger ... og udløser en ophedet debat om grænsen mellem haute couture og minimal komfort.

På en yacht fejrer denne olympiske gymnast sin 29-års fødselsdag i solen
I en kjole med "optisk illusion" overrasker denne sangerinde med et dristigt look

I en kjole med "optisk illusion" overrasker denne sangerinde med et dristigt look

I en patchwork-kjole med "optiske illusioner" overraskede den britiske sangerinde, sangskriver, skuespillerinde og model Suki Waterhouse ved premieren...

På en yacht fejrer denne olympiske gymnast sin 29-års fødselsdag i solen

På en yacht i solen fejrede den amerikanske kunstneriske gymnast Simone Biles for nylig sin 29-års fødselsdag med...

Som 44-årig ser Jessica Alba fantastisk ud i en glitrende sort kjole.

Den amerikanske skuespillerinde, model og iværksætter Jessica Alba viste for nylig sin fantastiske figur frem ved Vanity Fair...

På stranden antager denne tidligere atlet et "Baywatch"-look til genstarten af serien

På stranden teaser den tidligere amerikanske kunstneriske gymnast Livvy Dunne genindspilningen af "Baywatch" med et look inspireret af...

Denne gravide skuespillerinde trækker hoveder i en grøn kjole sammen med Margot Robbie.

Den gravide australske skuespillerinde og model Samara Weaving vakte opmærksomhed ved premieren på "Ready or Not 2: Here...

"Mørkere hår klæder hende bedre": Heidi Klum vælger en skulpturerende kjole som 52-årig

Den tysk-amerikanske model, vært og skuespillerinde Heidi Klum strålede på den røde løber ved Oscar-uddelingen i 2026 i...