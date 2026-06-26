Som 59-årig vender Salma Hayek hoveder i en skulpturel lilla kjole.

Julia P.
@salmahayek / Instagram

Den mexicansk-amerikanske skuespillerinde Salma Hayek vakte furore ved Serpentine Summer Party i London, iført en skulpturel lilla kjole. Hendes optræden var endnu mere bemærkelsesværdig, da hun var ledsaget af sin datter, Valentina, til en sjælden mor-datter-udflugt.

En skulpturel lilla kjole

Til aftenen bar Salma Hayek en lilla satinkjole. Den tætsiddende og udpræget skulpturelle kjole var kendetegnet ved en høj halsudskæring og et spil med kontrasterende teksturer. En slående sløjfe i halsudskæringen fuldendte det arkitektoniske design. Med hår og makeup udført af stylisten Pablo Patanè afsluttede Salma Hayek sit look med perleøreringe og sølvfarvede plateausandaler.

En sjælden mor-datter-udflugt

Denne optræden var endnu mere speciel, da Salma Hayek var i selskab med sin 18-årige datter, Valentina. Til lejligheden havde teenageren valgt et elegant sort outfit bestående af en top og en matchende lang nederdel. Begge bar også solbriller, der udstråler en elegant og legende charme. Denne mor-datter-duo optræder sjældent offentligt sammen, hvilket gør dette øjeblik endnu mere bemærkelsesværdigt.

En meget populær social begivenhed

Serpentine Summer Party, som Salma Hayek havde æren af at være medvært på, er en af de mest prestigefyldte begivenheder i London-sæsonen. Aftenen samlede adskillige berømtheder. Salma Hayeks glamourøse optræden, hvor elegance var dagens orden, gik bestemt ikke ubemærket hen. I sin skulpturelle lilla kjole havde hun en af de mest mindeværdige optrædener ved Serpentine Summer Party.

I sidste ende bekræfter Salma Hayek, udover sit udseende, sin status som ikon. Hun blev katapulteret til berømmelse af filmen "Frida", og har skabt en international karriere, samtidig med at hun har bevaret et mere privat familieliv. Hun beviser, optræden efter optræden, at elegance og karisma er tidløse.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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