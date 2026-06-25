Som 60-årig skaber denne sangerinde furore i et snøret korset

Fabienne Ba.
@shaniatwain / Instagram

Den canadiske countrysangerinde Shania Twain gjorde en særlig iøjnefaldende optræden på Wembley (England) i sort outfit som opvarmningsnummer for Harry Styles' turné.

En optræden på Wembley Stadium

Det var på en af verdens mest legendariske scener, at Shania Twain skruede op for varmen. Den 12. juni 2026 optrådte den canadiske sangerinde på Wembley Stadium i London som opvarmningsband for Harry Styles på hans "Together, Together"-turné. Denne koncertserie, der i øjeblikket er i gang i Storbritannien, samler to kunstnere med meget forskellige musikalske stilarter. Ved denne optræden i London gjorde countryikonet et varigt indtryk med både sin optræden og sit valg af outfit.

Et sort snørekorset og mikroshorts

For at pryde scenen valgte Shania Twain et helt sort, blondeinspireret look. Hovedpræsentationen var et stropløst korset snøret foran med en særligt raffineret blondekant. Korsettet havde også en udskæring under barmen. Shania Twain kombinerede det med sorte mikroshorts, også pyntet med blondekant, som perfekt fuldendte outfittet i et top-til-tå-look. Denne kombination understreger en stærk og teatralsk scenetilstedeværelse.

Sort og skinnende tilbehør for at forstærke effekten

Hvad angår accessories, overlod sangerinden intet til tilfældighederne. Shania Twain bar sorte strømpebukser og lange, fingerløse handsker, der nåede hende til albuerne, hvilket passede til stilen i hendes outfit. Omkring halsen fangede en bred, fuldt udsmykket krave lyset, ledsaget af lagdelte korsvedhæng.

På hendes fødder forlængede sorte ruskindsstøvler til lårhøje silhuetten ned til knæene og fuldendte et look, der var både rocket og teatralsk. Denne lagdeling af glitrende sorte stykker forvandlede hver eneste bevægelse Shania Twain lavede på scenen til et slående visuelt øjeblik. Og for at fuldende dette omhyggeligt udformede outfit valgte Shania Twain et voluminøst, bølget hår i en ultra-chic scenestil.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Shania Twain (@shaniatwain)

En bemærkelsesværdig præstation ved Academy of Country Music Awards

Wembley-koncerten kommer blot få uger efter endnu en meget omtalt optræden af Shania Twain. Den 17. maj 2026 var hun vært ved Academy of Country Music Awards i Las Vegas. Til lejligheden valgte hun en pailletkjole af Falguni Shane Peacock, prydet med panterbroderi. Shania Twain overraskede også sine fans med en ny frisure: lige pandehår.

Hun afviser de "slå dig ned"-kodekser, der ofte pålægges kvinder efter 50. Ved at give adskillige højprofilerede optrædener hævder hun sin ret til at indtage scenen med samme intensitet som i sine tidlige dage. Denne tilgang giver genlyd hos andre ikoner som Madonna, Cher og Tina Turner, der på deres egen måde nægtede at være begrænset af en rigid vision om kvinder over 50 i musikbranchen.

Med sit snørede korset, sine mikroshorts og sin udsmykkede krave hævder Shania Twain endnu engang sin æstetiske frihed, sit mesterlige præstationsgenskaber og sin evne til at genopfinde sin stil. Det er en demonstration af, at man kan være et ikon og fortsætte med at overraske, scene efter scene, look efter look.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
I en kjole udsmykket med fjer genoptager Nina Dobrev brudekjoletrenden

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

I en kjole udsmykket med fjer genoptager Nina Dobrev brudekjoletrenden

Den bulgarsk-canadiske skuespillerinde og model Nina Dobrev skabte furore på den røde løber ved Taormina Film Festival i...

Paris Hilton har et meget amerikansk look på VM-tribunerne

Som sædvanlig sørgede Paris Hilton for at gøre et statement ved FIFA World Cup 2026™. Den amerikanske forretningskvinde,...

I en minimalistisk silhuet genopliver modellen Kaia Gerber en trend fra 1990'erne.

Den amerikanske model og skuespillerinde Kaia Gerber har en naturlig sans for stil. Hun afslørede billeder fra en...

På tribunen ved VM tiltrækker Alexandra Daddario alles opmærksomhed

Alexandra Daddario havde en dag i en fans liv. Den amerikanske skuespillerinde, bedst kendt for sin rolle i...

I en korsetdragt og metallisk jakke vover sangerinden Kesha at rocke et look

Den amerikanske sangerinde Kesha har aldrig været bange for at tage risici på scenen. Hun delte et glimt...

Zendaya gjorde et slående indtryk i en frynset kjole sammen med sin kæreste.

Den amerikanske skuespillerinde og producer Zendaya gjorde bestemt et stort indtryk ved sin seneste offentlige optræden. Sammen med...