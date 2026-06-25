Som 60-årig skaber denne sangerinde furore i et snøret korset

Den canadiske countrysangerinde Shania Twain gjorde en særlig iøjnefaldende optræden på Wembley (England) i sort outfit som opvarmningsnummer for Harry Styles' turné.

En optræden på Wembley Stadium

Det var på en af verdens mest legendariske scener, at Shania Twain skruede op for varmen. Den 12. juni 2026 optrådte den canadiske sangerinde på Wembley Stadium i London som opvarmningsband for Harry Styles på hans "Together, Together"-turné. Denne koncertserie, der i øjeblikket er i gang i Storbritannien, samler to kunstnere med meget forskellige musikalske stilarter. Ved denne optræden i London gjorde countryikonet et varigt indtryk med både sin optræden og sit valg af outfit.

Et sort snørekorset og mikroshorts

For at pryde scenen valgte Shania Twain et helt sort, blondeinspireret look. Hovedpræsentationen var et stropløst korset snøret foran med en særligt raffineret blondekant. Korsettet havde også en udskæring under barmen. Shania Twain kombinerede det med sorte mikroshorts, også pyntet med blondekant, som perfekt fuldendte outfittet i et top-til-tå-look. Denne kombination understreger en stærk og teatralsk scenetilstedeværelse.

Sort og skinnende tilbehør for at forstærke effekten

Hvad angår accessories, overlod sangerinden intet til tilfældighederne. Shania Twain bar sorte strømpebukser og lange, fingerløse handsker, der nåede hende til albuerne, hvilket passede til stilen i hendes outfit. Omkring halsen fangede en bred, fuldt udsmykket krave lyset, ledsaget af lagdelte korsvedhæng.

På hendes fødder forlængede sorte ruskindsstøvler til lårhøje silhuetten ned til knæene og fuldendte et look, der var både rocket og teatralsk. Denne lagdeling af glitrende sorte stykker forvandlede hver eneste bevægelse Shania Twain lavede på scenen til et slående visuelt øjeblik. Og for at fuldende dette omhyggeligt udformede outfit valgte Shania Twain et voluminøst, bølget hår i en ultra-chic scenestil.

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En bemærkelsesværdig præstation ved Academy of Country Music Awards

Wembley-koncerten kommer blot få uger efter endnu en meget omtalt optræden af Shania Twain. Den 17. maj 2026 var hun vært ved Academy of Country Music Awards i Las Vegas. Til lejligheden valgte hun en pailletkjole af Falguni Shane Peacock, prydet med panterbroderi. Shania Twain overraskede også sine fans med en ny frisure: lige pandehår.

Hun afviser de "slå dig ned"-kodekser, der ofte pålægges kvinder efter 50. Ved at give adskillige højprofilerede optrædener hævder hun sin ret til at indtage scenen med samme intensitet som i sine tidlige dage. Denne tilgang giver genlyd hos andre ikoner som Madonna, Cher og Tina Turner, der på deres egen måde nægtede at være begrænset af en rigid vision om kvinder over 50 i musikbranchen.

Med sit snørede korset, sine mikroshorts og sin udsmykkede krave hævder Shania Twain endnu engang sin æstetiske frihed, sit mesterlige præstationsgenskaber og sin evne til at genopfinde sin stil. Det er en demonstration af, at man kan være et ikon og fortsætte med at overraske, scene efter scene, look efter look.