Shakira fejrer VM med en række sporty og farverige looks

Léa Michel
@shakira / Instagram

Shakira har endnu engang bekræftet sin vedvarende forbindelse til FIFA World Cup. Den colombianske sangerinde og sangskriver fejrede den store fodboldturnering i en energisk video, der er delt på Instagram. I videoen danser hun til sin nye sang, mens hun viser en række sporty og farverige looks inspireret af de konkurrerende landshold. Dette har uden tvivl givet hende endnu engang øgenavnet "Dronningen af VM".

En serie fodboldinspirerede looks

Gennem hele videoen viser Shakira en række forskellige fodboldinspirerede outfits frem. Hun optræder i en rød-hvidstribet crop top kombineret med en hvid plisseret nederdel, i en knudret blå jersey med hvide, svajede minibukser og i en kort hvid fodboldtrøje med en patchwork-denimnederdel. Disse er alle moderne fortolkninger af det klassiske fodboldfanoutfit, gentænkt med et virkelig moderigtigt præg.

En hyldest til de konkurrerende valg

Shakira hylder også flere nøglenationer i konkurrencen. Hun ses iført en argentinsk trøje, stylet som en kort kjole, kombineret med plateausneakers, en lys gul brasiliansk top og en marineblå top med denimshorts. En legende måde at fejre farverne på turneringens største hold, samtidig med at hun viser sin egen sans for stil.

En video sat til rytmen af "Dai Dai"

Denne virale video er sat til rytmen af "Dai Dai", Shakiras samarbejde med Burna Boy, en af de officielle sange fra FIFA World Cup™ 2026. Med sin mesterligt koreograferede rutine, smittende energi og polerede makeup viser Shakira sit fulde spektrum af talent. Videoen fik hurtigt millioner af likes, og fans roste hendes præstation i hobetal.

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"Dronningen af VM"

Denne seneste udnævnelse bekræfter Shakiras særlige status. I årevis har hun været tæt forbundet med FIFA World Cup, som hun har indspillet adskillige ikoniske sange til. Denne forbindelse er så stærk, at hendes fans beredvilligt kalder hende "VM's dronning".

Med denne serie af sporty og farverige looks fejrer Shakira FIFA World Cup med stil og energi. Ved at blande hyldester til landsholdene med et strejf af dramatiske elementer bekræfter sangerinden endnu engang sin unikke forbindelse til begivenheden. Ikke overraskende vil dette helt sikkert glæde hendes fans.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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