"Jeg elsker mit ar": Sangerinden Tyla fordømmer retoucheringen af sine fotografier

Fabienne Ba.
Den sydafrikanske sangerinde, sangskriver og danser Tyla har aldrig været typen, der tier om, hvad der generer hende. I i-D magazines allerførste "Beauty Zine", udgivet den 21. april 2026, talte hun om fotoretouchering og presset for at være perfekt – med en åbenhed, der straks gav genlyd.

"Sociale medier får dig virkelig til at føle, at du skal være perfekt."

Det britiske mode-, musik-, kunst- og ungdomsmagasin i-D lancerede sit første zine nogensinde dedikeret udelukkende til skønhed i foråret 2026: et stort, blankt format med et vendbart forside – Tyla på den ene side i damesektionen og modellen Shaid på den anden side i herresektionen. Tyla optræder på to separate forsider, og indeni: et interview skrevet af Laetitia Lotthé og en filmet spørgerunde, der er tilgængelig på magasinets YouTube-kanal.

Det var i dette interview, at Tyla kom med sine mest kraftfulde ord. "Sociale medier får dig virkelig til at føle, at du skal være perfekt, hvilket er så urealistisk. Der er så meget skønhed i uperfekthed ... selv i tænder!" Sangerinden fremhæver en tendens, hun finder absurd: besættelsen af perfekt hvide og lige tænder, som ifølge hende benægter al individualitet.

"Jeg har et stort ar på min arm, og jeg elsker det."

"Den pige, du kigger på, vil sikkert have noget, du har. Jeg har et stort ar på min arm, og jeg elsker det. Jeg elsker min modermærke. Jeg elsker uperfekthed i min kunst, i mine visuelle kreationer, i min musik, i min krop," forklarer Tyla. Disse ufiltrerede ord står i skarp kontrast til den sædvanlige polerede fortælling, man finder på forsiden af skønhedsmagasiner – og de udløste straks en reaktion fra hendes fans på Instagram.

En skønhedsidentitet bygget langt fra samfundets pres.

Tyla minder os også om, at følelsen af mangel er universel og menneskelig: "At man ikke har det, man ønsker, betyder ikke, at man er mindre værd." Hun voksede op i Johannesburg (Sydafrika) og siger, at hun tidligt opbyggede sit eget forhold til skønhed, langt fra de pålagte standarder: Hun smuttede i hemmelighed eyeliner på skolens toiletter, lærte at flette sine søstres hår og eksperimenterede ubarmhjertigt.

En besked der ankommer på det "rigtige tidspunkt"

Denne udtalelse kommer blot få uger før udgivelsen af hendes andet album, "APOP", der er planlagt til den 24. juli 2026, og hvis singler "Chanel" og "She Did It Again" med den svenske sangerinde og sangskriver Zara Larsson allerede har opnået verdensomspændende succes. For en kunstner, der forbereder sig på "en ny æra", er det ikke tilfældigt at omfavne sine "uperfektheder" på forsiden af et skønhedsmagasin – det er en hensigtserklæring.

Et stolt fremvist ar, et skønhedsmærke omfavnet, en skæv tand fejret – Tyla ventede ikke med at være "perfekt" ifølge samfundet for at sætte sit præg. Og det er netop det, der gør hendes budskab lige så kraftfuldt som hendes musik.

Simone Ashley i sit strandoutfit skaber røre i sandet.

