Skuespillerinden Anne Hathaway skaber furore i New York i en "dristig" kjole

Anne Hathaway vendte markant tilbage til hjertet af New York Fashion Week, hvor hun etablerede sig som både skuespillerinde og stilikon. Ved en stor begivenhed optrådte stjernen fra "The Devil Wears Prada" i en sofistikeret sort kjole, der kombinerede en figursyet silhuet, en lav ryg og blondekant. Ensemblet blev fremhævet af en lang fjerboa og et udpræget dramatisk look.

En high-fashion silhuet på forreste række

Ralph Lauren-kjolen, der var en del af husets efterårs-/vinterkollektion, havde en tætsiddende silhuet, en høj, lukket halsudskæring og en lang, flagrende nederdel fremhævet af struktureret sort blonde. Det fyldige, let transparente stof gav et glimt af det sorte stof nedenunder, hvilket forstærkede den sensuelle effekt og forvandlede Anne Hathaways outfit til et sandt modeshow-item.

Et meget detaljeret samspil af lag

Anne Hathaway tilføjede en lang fjerboa, draperet over skuldrene, til dette slående stykke, der mindede om den teatralske elegance fra Hollywoods haute couture-æra. Looket blev fuldendt med overdimensionerede solbriller, sorte støvler og en elegant frisure, der skabte en skarp kontrast mellem fjerenes bevægelse, den stive silhuet og den minimalistiske enkelhed i hendes ansigt.

Et moderniseret divabillede

Med denne optræden spillede den amerikanske skuespillerinde Anne Hathaway "diva"-kortet, samtidig med at hun bevarede et meget moderne look. Valget af Ralph Lauren, et ægte amerikansk mærke, hentydede også til hendes rolle som et modeikon, et sted mellem fortidens Andy Sachs og en magtfuld kvinde med fast kontrol over sin æstetik.

Billederne fra den aften, der blev bredt cirkuleret i kendis- og modepressen, viste Anne Hathaway omgivet af blinkende kameraer, gransket fra alle sider, hvilket forstærkede ideen om, at hendes tøjvalg nu er blevet en begivenhed i sig selv. Med denne kjole beviste hun endnu engang, at mode for hende ikke blot er et reklameværktøj, men et sandt sprog, præcist og selvsikkert, udtrykt lige så effektivt på en rød løber som på gaderne i New York.