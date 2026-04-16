Denne 62-årige skuespillerinde bærer en række minimalistiske strandtøj under sin ferie og skaber røre.

Den amerikanske skuespillerinde Lisa Rinna nyder sin solrige ferie med en række minimalistiske looks. Hun har fremvist en række strandtøj, som er blevet kommenteret flittigt på Instagram.

Lisa Rinna viser sine ferielooks frem, det ene efter det andet

Lisa Rinna delte adskillige billeder fra sin tropiske ferie i et opslag med teksten "Paradise", efterfulgt af en anden karrusel, der blev lagt op samme dag. Billederne viser hende i forskellige strandoutfits, herunder sæt med fine stropper og en sort silhuet med udskæringer i siderne. Opslagene placerer hendes tur mellem Tahiti og Bora Bora i Fransk Polynesien.

Fra det ene look til det næste forbliver Lisa Rinna tro mod en meget enkel stil: rene snit og en attitude, der prioriterer selvtillid frem for overflod. Det er denne underspillede tilgang, der i høj grad har næret online-reaktioner.

Minimalistiske strandtøj, der vækker røre

På billeder, der er blevet distribueret af kendispressen, optræder Lisa Rinna i et blåt og rødt ensemble, i et sort outfit med stråhat og derefter i en mere grafisk sort version. Flere medier fremhævede denne række af "meget minimalistiske looks", som straks tiltrak sig opmærksomhed.

En feriesekvens, der skabte en del diskussion på Instagram

Den 7. april 2026 havde Lisa Rinna allerede offentliggjort billeder taget i vandet med sin mand, den amerikanske skuespiller Harry Hamlin, i en scene, som flere medier præsenterede som "en nik til feriebillederne af Kylie Jenner og Timothée Chalamet".

Lisa Rinnas alder nævnes også ofte i mediernes dækning af disse billeder. Medierapporterne fremhæver hendes elegance, selvtillid og den måde, hun bærer disse sommeroutfits på. Med disse minimalistiske strandlooks minder Lisa Rinna os om, at en simpel silhuet kan blive mindeværdig, når den bæres med elegance.

Mens hun var på ferie mellem Tahiti og Bora Bora, forvandlede Lisa Rinna en serie fotos til et meget omtalt modeøjeblik. Hendes strandoutfits, der gentages fra det ene opslag til det andet, skaber et solrigt og alderspositivt look.