Hæle på fødderne, ketsjer i hånden: denne influencer skaber furore

På sociale medier er nogle få billeder nok til at udløse tusindvis af reaktioner. Dette er tilfældet med Isidora (@isidorapjv), en indholdsskaber, der tiltrækker sig opmærksomhed med et uventet koncept: at spille tennis ... i hæle. Mellem fascination og kritik lader hendes videoer tydeligvis ingen uberørte.

En æstetik, der bryder tennisreglerne

Isidora, kendt under pseudonymet @isidorapjv, deler regelmæssigt videoer af sig selv på en tennisbane med ketsjeren i hånden og hæle på fødderne. Et bevidst ukonventionelt billede, der bryder med sportens sædvanlige konventioner.

Hendes opslag ledsages ofte af sætninger som "ikke din gennemsnitlige tennispige" eller " tennis i hæle". Målet er klart: at overraske, at gøre indtryk og at tilbyde et anderledes perspektiv. Denne blanding af mode og sport er blevet hendes signatur.

En kontrast der fremkalder en reaktion

Isidora (@isidorapjv) deler sin tid mellem New York og Miami og har opbygget en stor fanskare med over 100.000 følgere på Instagram og en aktiv tilstedeværelse på TikTok. Hun beskriver sig selv som model og professionel tennisspiller. Succesen med hendes videoer stammer i høj grad fra denne slående kontrast: at kombinere en krævende sport med elementer, der opfattes som upassende, såsom høje hæle eller bestemte elegante outfits.

Denne kontrast er iøjnefaldende og fremmer viralitet. På platforme, hvor opmærksomhedsspændet er begrænset til sekunder, kan en simpel, men slående idé være nok til at udløse delinger og kommentarer. Isidora anvender faktisk dette koncept i forskellige sammenhænge: på en klassisk bane, i sneen eller med mere sofistikerede looks. Denne gentagelse forstærker genkendelsen af hendes stil.

Mellem fascination og kritik

Selvom hans videoer skaber en masse opmærksomhed, fremkalder de også stærke reaktioner. Nogle internetbrugere mener, at denne type indhold primært er designet til at skabe synlighed og er baseret på "et bevidst provokerende koncept".

Andre ser det derimod som et mere positivt budskab: en måde at vise, at en kvinde kan tage ejerskab over ethvert rum, selv sport, uden at give afkald på sin stil eller sit personlige udtryk. I denne fortolkning er kroppen ikke begrænset til en enkelt funktion; den bliver fri, mangesidet og i stand til at tilpasse sig forskellige ønsker.

Nogle kommentarer påpeger, at denne type iscenesættelse også kan opfattes som reduktiv, idet den endnu engang forbinder kvindesport med æstetiske koder som kjoler eller hæle. Disse reaktioner demonstrerer, hvor følsomme og varmt debatterede repræsentationer af krop, sport og femininitet fortsat er.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af ISIDORA (@isidorapjv)

I sidste ende gør Isidora (@isidorapjv) med sine optrædener i hæle på en tennisbane mere end blot at underholde: hun sætter gang i diskussioner. Med fokus på empowerment, opmærksomhedsmarkedsføring og spørgsmål om repræsentation krystalliserer hendes indhold adskillige aktuelle problemstillinger omkring krop og image.