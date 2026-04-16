Hailey Bieber bringer den vintage leopardprintede kjole tilbage i rampelyset med en pailletbesat version.

Hun er kendt for sin rene, minimalistiske stil, men Hailey Bieber har tilsyneladende besluttet at vende siden. I flere sæsoner nu har grundlæggeren af ​​hudplejemærket "Rhode" samlet leopardprintede looks, fra street style-outfits til de mest prestigefyldte fester.

En veldefineret stilistisk udvikling

Hendes seneste statement-item? En pailletbesat aftenkjole fra Armani Privé, der genopfinder dyreprintet med et decideret dristigt twist. Hailey Bieber har gradvist erstattet sine hvide, beige og sorte stykker med leopardprint siden september 2024 og bevæget sig væk fra sin sædvanlige minimalistiske stil. Dette skift har været tydeligt i en række omhyggeligt udvalgte looks: en Toteme-frakke, en Saint Laurent-taske med ponyhår og derefter en vintage Versace-kjole fra arkiverne fra 1996.

Versace efteråret 1996: et første skridt mod leopardarkivet

Et af de afgørende øjeblikke i denne transformation går tilbage til juni 2025. Ved Business of Beauty Global Forum arrangeret af Business of Fashion på Stanly Ranch i Californien valgte Hailey Bieber en vintage Versace-kjole med leopardprint fra efterårs-/vinterkollektionen 1996 - en kollektion designet af Gianni Versace kort før sin død.

Den ærmeløse kjole med asymmetrisk halsudskæring og mini-længde havde en sort og cremefarvet naturlig pelskant – ikke bare et simpelt print. En vigtig detalje: den samme kjole var blevet båret af modellen Amber Valletta i september 1996-udgaven af ​​American Vogue, fotograferet af Stephen Meisel. Et kirurgisk præcist arkivvalg, orkestreret af hendes personlige stylist, Dani Michelle.

I Paris går leopardprint i klubstil

Få måneder senere, under Paris Fashion Week i september 2025, skiftede Hailey Bieber til to outfits på én aften: Efter Saint Laurents forår/sommer 2026-show byttede hun sit første outfit ud med en tætsiddende, højhalset, langærmet leopardprintet tyljerseykjole fra Saint Laurent, båret med sorte strømpebukser og lårhøje støvler i laklæder. Et decideret aftenlook, langt fra enhver officiel begivenhed.

Den pailletbesatte version: når leopardprint bliver sølv

Det var ved Vanity Fair Oscar-festen i 2026, at Hailey Biebers leopardprint nåede et nyt niveau. Den amerikanske model og iværksætter gjorde sin entré i en Armani Privé-kjole med leopardprint, der udelukkende var lavet af pailletter, hvilket gav dyreprintet et strålende finish. Tro mod sin minimalistiske stil kombinerede Hailey Bieber kjolen med pumps med spidse snude, fine diamantsmykker og en kirsebærrød manicure, hvor hendes hår var sat op i en lang bob med pjuskede spidser.

Hvorfor dette øjeblik er vigtigt for leopardtrenden

I adskillige forårs-/sommershows har dyreprint gjort comeback i opdaterede, mindre grelle versioner, ofte parret med neutrale toner eller rene linjer, hvilket vinder mere sofistikering. Ved at bære en pailletfortolkning ved en så profileret begivenhed tager Hailey Bieber mønsteret til et nyt niveau: nemlig en særlig lejlighed. Leopardprint er fortsat et must-have i 2026 og fremover, og Hailey Bieber er i øjeblikket en af ​​deres mest overbevisende ambassadører.

I sidste ende er det, der gør Hailey Biebers karrierevej særligt interessant, sammenhængen i hendes tilgang: hun fulgte ikke blot en trend, hun byggede den stykke for stykke, fra Versace-arkiverne til Armani-pailletter, gennem Saint Laurent-tyl. I hendes hænder er leopardprint ikke længere bare et print – det er et sprog.