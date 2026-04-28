Skuespillerinden Nina Dobrev deler sin togrejse, men det er dette badekar, der skaber røre.

Den bulgarsk-canadiske skuespillerinde og model Nina Dobrev delte billeder fra sin tur med Venedig Simplon-Orient-Expressen, og blandt alle billederne var det et billede i et badekar, der straks fangede alles opmærksomhed.

Badekarret ombord på Orient Expressen: en sjælden luksus

Stjernen fra "The Vampire Diaries" delte en række billeder på sin officielle Instagram-konto fra sit eventyr ombord på Venice Simplon-Orient-Express, det legendariske luksustog. Blandt billederne fra turen var det et sort-hvidt billede af hende i et badekar, dækket af bobler, der straks tiltrak sig mest opmærksomhed.

Ombord på Venice Simplon-Orient-Express har de historiske kahytter kun en simpel håndvask. Kun Grand Suites – toppen af luksus ombord – tilbyder et privat badeværelse, men kun med et brusebad. Der er dog én undtagelse: Observatoriet, en unik suite, der optager en hel vogn, og som inkluderer et badeværelse med et fritstående badekar, et bibliotek, en tesalon med pejs og et ovenlysvindue til stjernekiggeri. Et midtpunkt forbeholdt nogle få udvalgte – og tilsyneladende var Nina Dobrev blandt dem.

Et tog, der kombinerer art deco-luksus og exceptionel service

Venice Simplon-Orient-Express, der består af europæiske vogne fra 1920'erne og 1930'erne, kører over 1.100 kilometer gennem Frankrig, Italien, Østrig og Ungarn i omhyggeligt restaurerede art deco-omgivelser. Ombord serveres måltiderne i en af tre spisevogne - Côte d'Azur, Étoile du Nord og Orientale - og 24-timers kabineservice sikrer passagerernes komfort. En rejse, der er lige så meget en sanseoplevelse, som den er et transportmiddel.

Nina Dobrev, en stamgæst på den slags billeder, der får folk til at snakke

Det er ikke første gang, at Nina Dobrev har ophidset sine følgere med sine Instagram-opslag. Skuespillerinden, der er kendt for sin sans for stil, veksler regelmæssigt mellem polerede modelooks og mere spontane øjeblikke. Denne karrusel på Orientekspressen er ingen undtagelse: en blanding af luksuriøs rejse, elegance og et strejf af velafbalanceret provokation.

Et badekar i et legendarisk tog, et sort-hvidt foto: Nina Dobrev opsummerede således essensen af Orientekspressen i ét billede, luksus som en levekunst og friheden til at vise den på sin egen måde.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
