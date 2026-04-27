Som 52-årig bærer skuespillerinden Tori Spelling et gennemsigtigt outfit, der vækker reaktioner.

Til en almindelig aften i West Hollywood var et "ekstraordinært" look nødvendigt. Den amerikanske skuespillerinde, mediepersonlighed og forfatter Tori Spelling forstod dette godt, da hun deltog i Madonnas "hemmelige" fest i et gennemsigtigt outfit, der ikke efterlod nogen ligeglade.

En meget eksklusiv aften på The Abbey

Natten den 25. april 2026 afholdt Madonna en privat fest kun for inviterede på Abbey, en ikonisk bar i West Hollywood, for at fejre ejeren Tristan Schukrafts fødselsdag og afsløre nye numre fra sit album "Confessions II".

Blandt gæsterne var den italiensk-amerikanske skuespillerinde og model Julia Fox, den amerikanske skuespillerinde Tori Spelling, den britiske sangerinde og musiker Lily Allen, den amerikanske sangerinde og sangskriver Addison Rae, den britiske model og skuespillerinde Cara Delevingne og den amerikanske sangerinde og sangskriver af albansk-makedonsk afstamning Bebe Rexha. En konstellation af berømtheder var samlet til en aften, der lovede at blive både festlig og musikalsk eksklusiv.

Et iøjnefaldende blondeoutfit

Det var i disse omgivelser, at Tori Spelling skabte furore. Skuespillerinden fra Beverly Hills 90210 valgte et jakkesæt i et gennemsigtigt stof. Outfittet, pyntet med glitrende blå og sølvfarvede pailletter, fangede lyset med hver eneste bevægelse, hvilket forstærkede dets dramatiske effekt. For at tilføje et strejf af kontrast bar hun en brun pelsstola draperet over skuldrene og fuldendte looket med sit blonde hår sat i bølger. Aftenoutfittet blev fotograferet, mens hun slentrede langs fortovet og lænede sig op ad sin ledsager.

Fans vandt over på sociale medier

Billederne, der blev lagt ud på Instagram, gik hurtigt viralt og genererede en strøm af ros og entusiastiske delinger på sociale medier. Opslagene fik hurtigt tusindvis af reaktioner. "Tori ser fantastisk ud" ledsaget af en flamme-emoji indkapsler perfekt den modtagelse, hendes fans gav hende den aften, og roste både hendes elegance og hendes sans for stil. Andre brugere fremhævede også originaliteten i hendes outfit og den selvtillid, hun udstråler, hvilket bidrog til at gøre disse billeder til et af aftenens mest omtalte øjeblikke online.

Kort sagt fortsætter Tori Spelling med at træffe dristige modevalg. Hendes tilstedeværelse ved en af de mest eksklusive fester i foråret 2026 bekræfter, at hun er en vigtig figur i den amerikanske underholdningsverden, langt ud over hendes ikoniske rolle i "Beverly Hills 90210".