Skuespillerinden Zoe Saldaña blænder i en glitrende trompe-l'œil-kjole

Den amerikanske skuespillerinde, instruktør og producer Zoe Saldaña gør aldrig tingene halvvejs på den røde løber. Den 23. april 2026, til Time100 Gala i New York, valgte hun en Givenchy-kjole, der legede med opfattelser – og straks fangede alles opmærksomhed.

En Givenchy-kjole designet af Sarah Burton

Til denne prestigefyldte aften bar Zoe Saldaña en lang, asymmetrisk kjole med én skulder fra Givenchys efterår/vinter 2026-kollektion, designet af kunstnerisk leder Sarah Burton. Den sorte fløjlskjole var broderet med sølvbånd arrangeret for at skabe en slående trompe-l'œil-effekt på silhuetten - en næsten kinetisk effekt, der ændrede sig afhængigt af vinklen og lyset. Kjolen havde også en draperet sløjfe og en lårhøj slids, der afslørede sorte T-bar-hæle, også fra Givenchy.

Tilbehør der matcher outfittet

Zoe Saldaña, der var stylet af Petra Flannery, fuldendte sit look med en sort Givenchy-clutch i satin, prydet med en sløjfe, og Cartier-smykker. Hendes hår, der var stylet af Aviva Jansen Perea, var samlet i det, som frisøren selv beskrev på Instagram som en "twisty knold" - en elegant, snoet opsætning, der perfekt indrammede hendes ansigt og décolletage.

En hædersmodtager, der talte med følelser

Zoe Saldaña var blandt årets Time100-prismodtagere. På scenen hyldede hun sin bedstemor, oprindeligt fra Den Dominikanske Republik, som immigrerede til USA i 1961. I sin tale sagde hun, at "vi er alle på en eller anden måde et levende bevis på, at håb rejser." Disse ord resonerede tydeligt hos publikum, og hun delte dem senere på Instagram med billedteksten: "Beæret over at være inkluderet i Time100. En påmindelse om, at formål er stærkere end noget spotlight."

Givenchy og Saldaña, en åbenlys alkymi

Det er ikke første gang, Zoe Saldaña har betroet Givenchy en særlig lejlighed. Siden Sarah Burton tog roret, har huset etableret sig som et populært valg for skuespillerinder, der søger tøj, der både er arkitektonisk slående og dybt elegant. Kjolen fra Time100 Gala illustrerer dette perfekt: teknisk gennemført i sin konstruktion, følelsesmæssigt resonant i sin udførelse.

En kjole der fangede øjet, en tale der rørte hjertet: Zoe Saldaña beviste den aften, at hun mestrer både den røde løbers kunst og kunsten at tale offentligt. To former for elegance, der for hende synes at gå hånd i hånd.