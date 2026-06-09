Som 51-årig gjorde Hannah Waddingham et fantastisk indtryk i en sort kjole.

Den britiske skuespillerinde og sangerinde Hannah Waddingham sætter sit præg med sin signaturstil mere end nogensinde. Hun optrådte på Londons røde løber i en spektakulær sort kjole – en fusion af europæisk haute couture og Hollywoods røde løber fra 1950'erne.

En kjole med en gammeldags Hollywood-æstetik

Til ceremonien på Chancery Rosewood Hotel valgte Ted Lasso-skuespillerinden en kreation af Sophie Couture, et ungt modehus, hun beundrer særligt. Det var et skræddersyet stykke tøj, som hun allerede havde båret to år tidligere ved Primetime Creative Arts Emmy Awards i 2024 – et miljøbevidst valg i tråd med "re-wear"-bevægelsen, der nu hyldes i den røde løber-branche.

Resultatet er en sand hyldest til elegansen fra en anden æra. Havfruesnit, omhyggeligt strammet talje, diskret slæb på bagsiden af gulvet: alle koderne fra den røde løber fra fortiden er fremkaldt, men genfortolket med en modernitet, der passer perfekt til hendes silhuet.

Dyb halterneck og svimlende slids

To detaljer er det, der virkelig gør denne kjole speciel. For det første et snit, der vertikalt strukturerer hele silhuetten, fra hals til hofter, og tilføjer et strejf af dristighed, samtidig med at det forbliver raffineret. For det andet en høj slids foran på låret, der bryder med nederdelens længde og giver hele kjolen sin afgjort moderne energi. Dette brud er perfekt udført: uden det ville kjolen have udviklet sig til et rent retro-nik; med det forbliver den resolut moderne.

Et materiale med en "flydende effekt"

Hvad angår stoffet, er valget alt andet end tilfældigt. Hannah Waddingham og Sophie Couture valgte en kraftig satin med en blank, næsten flydende finish, der fanger lyset med hver bevægelse. Dette materiale former kroppen uden at stramme den, hvilket giver hele kjolen en næsten filmisk kvalitet på billederne. På fødderne fuldendte skuespillerinden sit look med et par sorte sandaler med tynde stropper og høje hæle, der elegant forlænger de lodrette linjer i hendes silhuet uden at aflede opmærksomheden fra den.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af @hannah_waddingham_updates

Inden for accessories og skønhed ligger genialitet i subtilitet.

For at undgå at overdøve det overordnede look valgte Hannah Waddingham et par diskrete, men omhyggeligt udvalgte detaljer. I ørerne bar hun øreringe af Anabela Chan, en britisk designer kendt for sine smykker inspireret af naturen. På håndleddet bar hun et tætsiddende armbånd af ædelsten, og et par sølvringe prydede hendes fingre.

På skønhedsfronten holdt Hannah Waddingham det enkelt. En kort, platinblond bob, der var fejet tilbage, strålende hud og strålende makeup. Et smilende ansigt, funklende øjne og den afslappede, skulderfri kropsholdning, hun nu hævder at være sit signatur: mindre tilbageholdenhed, mere selvtillid.

Med denne Sophie Couture-optræden bekræfter Hannah Waddingham, at hun er en af de mest spændende stjerner at se på den britiske røde løber. Hun genoplever det gamle Hollywood med sin raffinerede æstetik og glitrende stoffer og leverer en klar demonstration af tidløs elegance.