På stranden deler modellen Gisele Bündchen et ømt øjeblik med sin mand

Julia P.
@gisele / Instagram

For at fejre Fars Dag (søndag den 21. juni) gav Gisele Bündchen sine fans et sjældent glimt ind i hendes familieliv. Den brasilianske supermodel delte en række ømme billeder på Instagram, taget på stranden sammen med sin mand, Joaquim Valente, og deres lille søn, ledsaget af en rørende besked.

En rørende hyldest til hendes mand

I sit opslag hyldede Gisele Bündchen sin mand, en brasiliansk jiu-jitsu-instruktør, dybtfølt. "Tak fordi du går foran med et godt eksempel, og for de værdier du repræsenterer: kærlighed, ydmyghed, integritet, disciplin, venlighed og vedholdenhed. Du er et utroligt forbillede. Vi er alle så taknemmelige, og vi elsker dig meget højt," skrev hun. Gisele Bündchen mindedes også sin egen far og takkede ham for hans "ubetingede kærlighed og støtte".

Et øjeblik med forbindelse på stranden

Selve billederne udstråler ømhed. På det ene poserer parret på sandet med en regnbue i baggrunden, mens Gisele Bündchen holder sin baby tæt i en blå bæresele. Ivrig efter at beskytte sin søns privatliv har hun omhyggeligt skjult hans ansigt. Andre billeder viser Joaquim Valente, kærlig og øm, der deler dyrebare øjeblikke med barnet – allerede i miniature ved at blive introduceret til familiens passion for jiu-jitsu.

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Et opslag delt af Gisele Bündchen (@gisele)

En sammensat og forenet familie

Gennem denne fotoserie fremhævede Gisele Bündchen også båndet mellem sin mand og sine to ældste børn, Benjamin på 16 og Vivian på 13, som hun deler med sin eksmand, Tom Brady. På nogle billeder er det tætte forhold mellem Joaquim Valente og teenagerne tydeligt, et tegn på en tydeligt forenet, blandet familie. Det er en harmoni, som Gisele Bündchen gerne deler diskret fra tid til anden. For selvom hun er en af de mest berømte modeller i verden, dyrker hun nu et mere fredeligt liv, langt fra catwalkens travlhed.

Med dette kærlige opslag hylder Gisele Bündchen kærlighed og familie, væk fra rampelyset. Mellem dybfølte hyldester og øjeblikke med fælles intimitet giver hun et lyst glimt af sin nuværende lykke. Ikke overraskende vil dette helt sikkert røre hendes mange fans.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
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