"Tænk før du skriver": NFL-spillers kone fordømmer hadefulde kommentarer

Anaëlle G.
@mindyarmstead.md / Instagram

Bag enhver atlet står deres kære, som også læser kommentarerne. Det er det budskab, som Mindy Armstead, psykiater og hustru til NFL-spilleren Arik Armstead, ønskede at formidle. I et interview med People magazine fordømte hun de hadefulde kommentarer, som spillere og deres familier modtager, og opfordrede til mere medmenneskelighed. Hendes motto: "Tænk før du skriver."

Et opråb til empati

For Mindy Armstead er konklusionen ubestridelig. "Jeg vil gerne have, at folk indser, at det, de ser på sociale medier, kun repræsenterer 1% af, hvem disse mænd er," forklarer hun. Hun gentager en ofte glemt sandhed: Bag spillerne er der "mennesker med familier, der også læser disse beskeder ... børn, der kunne læse dem." Det er en bøn til alle om at overveje virkningen af deres ord, før de poster dem.

Stadig mere aggressive kommentarer

Hustruen til den amerikanske fodboldspiller Arik Armstead har også observeret et bekymrende fald. Ifølge hende er kommentarerne blevet "meget mere aggressive i de senere år", et fænomen, hun især tilskriver fremkomsten af sportsvæddemål. "Det kan ødelægge deres dag, og deres kære læser dem også," understreger hun og opfordrer offentligheden til at se spillerne "som mennesker, ikke bare større end livets karakterer." "Tro mig, de gør deres bedste," insisterer hun.

En forpligtelse til mental sundhed

Mindy Armstead fører også denne kamp professionelt. Som psykiater har hun gjort det til sin mission at bryde tabuerne omkring mental sundhed, især blandt atleter. Denne sag giver genlyd i hendes personlige erfaringer, i krydsfeltet mellem hendes profession og familieliv. Med sine ord sigter hun mod at reducere den stigma, der stadig omgiver disse problemer, og minde alle om, at atleter ikke er immune over for psykisk lidelse.

En historie der startede på sociale medier

Som mor til flere børn har hun delt sit liv med sin mand i omkring ti år. Deres historie begyndte på sociale medier, før den udviklede sig til et langdistanceforhold og derefter ægteskab. Denne rejse giver endnu mere vægt til hendes opfordring til en mere medfølende brug af disse platforme.

Gennem dette vidnesbyrd minder Mindy Armstead os om en afgørende sandhed: Bag skærmene er der mennesker. Ved at opfordre til større empati og tilbageholdenhed inviterer hun alle til at reflektere over virkningen af deres ord. Et universelt budskab, der rækker langt ud over sportens sfære.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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