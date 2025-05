No bra et forte poitrine ? Elle tente et ses looks sont superbes !

Le no bra, ce mouvement qui invite à se libérer du soutien-gorge, gagne toujours plus du terrain. Toutefois, qu’en est-il lorsqu’on a une poitrine dite généreuse ? Kimberly Feliz, alias @kimmfeliz sur Instagram, casse les codes et adopte le no bra avec style et confiance.

Kimberly Feliz : une voix pour les fortes poitrines

Kimberly Feliz n’est pas seulement une créatrice de contenus. Elle est une femme inspirante qui a décidé de dire stop. Stop aux diktats, aux injonctions selon lesquelles le no bra ne serait « pas fait » pour les poitrines volumineuses. Avec ses photos sans soutien-gorge, elle invite à reconsidérer les normes et à embrasser son corps tel qu’il est – généreux, vibrant, vivant.

Parce que oui, pendant longtemps, le no bra semblait réservé aux poitrines menues, à celles qui, dit-on, « peuvent se le permettre ». Une phrase qu’on a toutes entendue, l’air de rien, mais qui finit par peser. Kimberly, elle, a choisi de l’ignorer. Ou plutôt, de la pulvériser avec style.

No bra et fierté : un acte libérateur

Pour beaucoup de femmes à forte poitrine, abandonner le soutien-gorge peut sembler utopique. Inconfort, regards insistants, jugements… les freins sont nombreux. Kimberly Feliz montre, jour après jour, qu’il est possible de vivre autrement, sans être entravée ni physiquement, ni psychologiquement. Et surtout, sans sacrifier le style.

Parce que l’on parle ici de looks forts, colorés, affirmés. Crop tops, robes moulantes, chemises ouvertes, tissus fluides… @kimmfeliz ose tout. Et tout lui va. Ce n’est pas une question de morphologie, c’est une question de posture. Elle ne cherche pas à cacher, elle ne cherche pas à camoufler. Elle montre, tout simplement. Avec une élégance désarmante et un aplomb qui donne envie de faire pareil.

Et si on arrêtait de dire « tu dois porter un soutien-gorge » ?

Il est temps d’arrêter de faire rimer forte poitrine avec contrainte. Porter un soutien-gorge ne devrait jamais être une obligation, encore moins une punition. Ce n’est pas parce que votre poitrine est volumineuse qu’elle doit être enfermée, tirée, maintenue à tout prix. C’est votre confort qui doit primer. Et si vous vous sentez mieux sans, alors c’est que vous avez fait le bon choix.

Le parcours de Kimberly Feliz vient aussi casser ce discours culpabilisant selon lequel les poitrines dites généreuses seraient « provocantes » si elles ne sont pas « tenues sous contrôle ». Au contraire, elle montre qu’elles peuvent être libres, belles, respectées – à condition que le regard change. Et ce regard, il commence souvent par le vôtre.

Des looks pour s’inspirer

Ce que Kimberly partage c’est finalement un message fort, enveloppé dans des tissus doux. C’est un manifeste de body positivité, sans moralisation, sans filtre, sans effort pour entrer dans un moule. Elle ne cherche pas à « faire passer » son no bra, elle vit simplement avec. Et c’est ça qui inspire. Loin des poses figées et des normes esthétiques inaccessibles, ses tenues célèbrent un corps réel. Un corps qu’on ne cherche pas à dissimuler. Qui a du volume, des formes, du mouvement. Un corps qui vit, tout simplement. C’est rafraîchissant !

Les tenues de Kimberly ne sont pas une checklist à suivre à la lettre. Elles sont des invitations. Des suggestions. Des « et si moi aussi ? ». Parce qu’il n’y a pas UNE manière de faire du no bra quand on a une forte poitrine. Il y a VOTRE manière. Celle qui vous fait vous sentir bien. Libre. En sécurité dans vos choix. C’est peut-être un simple t-shirt en coton, un top col V fluide, une robe bustier sans armature… Ce qui compte, ce n’est pas la tendance, c’est l’aisance. Et ça, Kimberly le démontre à merveille.

Adopter le no bra quand on a une poitrine dite généreuse, ce n’est pas un geste anodin. C’est souvent un acte politique, une déclaration de liberté, une preuve d’amour envers soi. Et même si cela peut sembler intimidant, les exemples comme Kimberly Feliz rappellent que c’est possible. Et surtout, que c’est sublime. Alors, si vous hésitez, prenez le temps. Essayez à votre rythme. Commencez à la maison, sortez pour une petite course, puis pour une sortie entre amis. Observez ce que vous ressentez. Et rappelez-vous que votre corps mérite d’être respecté, tel qu’il est. Avec ou sans soutien-gorge.