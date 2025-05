En bikini, elle dévoile ce que d’autres cachent toute leur vie

Dans des maillots de bain rouge vif ou des bikinis parsemés de fraises, Phillipa montre ce que beaucoup dissimulent soigneusement sous des serviettes ou des paréos. Avec sa stomie en évidence et sa cicatrice dans toute la longueur du ventre, la créatrice de contenu prouve que chaque corps a sa place sur le sable chaud. Des photos rafraîchissantes !

Une poche de stomie au coeur des looks de plage

Avec l’injonction au « summer body » en toile de fond, il faut que rien ne dépasse du maillot à la belle saison. Bourrelets, cellulite, poils, cicatrices de vie… tout doit disparaître du corps avant que le soleil ne refasse son apparition. Une idée, souvent relayée par les médias féminins, que la créatrice de contenu Phillipa combat avec style et bon goût. La jeune femme de 25 ans, qui aspire à devenir coach en Pilates, est atteinte de la maladie de Crohn.

En 2021, elle a vu sa vie défiler devant ses yeux et pensait que son heure avait sonné. Elle s’est montrée combative et aujourd’hui, elle a l’impression de renaître. Les médecins lui ont posé une poche de stomie pour qu’elle puisse vivre « convenablement ». Cet accessoire qui orne le bas de son ventre ne passe pas inaperçu et c’est volontaire.

Loin de cacher ce réservoir que beaucoup regardent avec horreur, Phillipa en fait la pièce maîtresse de ses looks estivaux. Cette poche est une extension de son corps. Elle fait partie d’elle alors pas question de la ranger honteusement sous des vêtements longs. Elle a passé trop de temps sur un lit d’hôpital pour s’interdire quoi que ce soit. Sur son compte Instagram, Phillipa rattrape divinement cette époque passée dans des robes médicales en tissu. Elle apprivoise les bikinis sous toutes les coutures, en veillant à choisir des modèles qui épousent sa stomie.

Quand le maillot de bain devient un écrin

Pour de nombreuses femmes, le maillot de bain est l’ennemi juré des courbes. Il fait ressortir tous les complexes face à la mer. Beaucoup l’enfilent à contre-coeur, en se disant « qu’est-ce que les autres vont penser de moi ? ». Pour Phillipa, le bikini est la plus belle parure qu’elle puisse offrir à ce corps qui a subi le pire. Cette pièce allégée en tissu lui procure une confiance qui saute aux yeux. Elle se pose sur sa stomie comme un « merci » silencieux.

Pour bien mettre l’accent sur sa stomie, Phillipa mise sur des modèles aux découpes stratégiques. Du bikini léopard échancré aux versions gourmandes ponctuées de fraises en passant par ceux couverts de fleurs multicolores, elle embellit sa poche et lui ôte son caractère médical. L’été est l’occasion pour elle de visibiliser sa stomie et de rappeler que tous les corps sont éligibles au maillot de bain, qu’importe leur apparence.

Chaque corps mérite la lumière du soleil

En été, il y a des corps qui s’exposent fièrement et il y en d’autres qui restent dans l’ombre des vêtements. Phillipa aurait pu choisir de le mettre à l’abri des regards et de garder sa poche au chaud. Elle a préféré renoncer aux diktats plutôt qu’à sa liberté. La jeune femme, qui a longtemps regardé le soleil par la fenêtre de sa chambre d’hôpital, veut sentir l’eau effleurer son corps et vivre ses étés sans compromis. Elle a assez sacrifié son confort comme ça alors pas question pour elle de se baigner tout habillé ou de renoncer au plaisir infini de la baignade.

Oui, elle a une entaille qui traverse toute la longueur de son ventre et une poche qui s’épanouit sous son nombril et elle arbore des bikinis qui rivalisent de charme. Il n’y a pas besoin d’avoir une morphologie type, une peau lisse et un teint hâlé pour prétendre à cette pièce qui fait partie des indispensables. Comme elle le dit si bien : « tous les corps sont des corps à bikinis ».

Avec stomie ou pas, avec poignets d’amour ou non, le maillot de bain n’est pas un privilège, mais un droit. Phillipa, elle, s’en sert pour briller plus fort à la plage et étoffer la définition du mot « beauté ».