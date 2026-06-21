I stedet for at sige "Stop med at græde", er her 5 sætninger, der hjælper børn med at udtrykke deres følelser

Forældreskab
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : AI25.Studio Studio / Pexels

Et barns tårer kan være foruroligende. Uanset om det skyldes træthed eller refleks, er det fristende at ville stoppe gråden så hurtigt som muligt. Men at anerkende en følelse i stedet for at undertrykke den giver barnet mulighed for bedre at forstå den og udvikle værdifulde færdigheder til at vokse op i fred.

Hvorfor denne lille sætning bør undgås

"Stop med at græde" er en af de sætninger, som mange voksne bruger uden at mene noget ondt. Alligevel kan det få et barn til at føle, at det, de føler, er uacceptabelt, eller at de bør skjule deres følelser. Børneudviklingsspecialister minder os om, at et barn endnu ikke har de samme følelsesmæssige evner som en voksen. Gråd er ofte deres mest naturlige måde at give slip på frustration, frygt, tristhed eller ekstrem træthed. Målet er derfor ikke at få følelsen til at forsvinde, men at støtte den.

1. "Jeg kan se, du er ked af det, jeg er her."

Denne sætning har en øjeblikkelig beroligende effekt. Ved at sætte ord på den observerede følelse hjælper du barnet med at identificere, hvad det føler. Ved at tilføje "Jeg er her" viser du dem, at de kan komme igennem denne svære tid uden at være alene. Denne følelse af tryghed er afgørende for at lære at håndtere sine følelser bedre over tid.

2. "Du har ret til at græde, det sker for alle."

Gråd er hverken en svaghed eller en adfærd, der skal korrigeres. Ved at minde dem om, at alle kan føle tristhed eller modløshed, normaliserer du følelsen. Dette hjælper barnet med at forstå, at deres følelser er legitime, og at de ikke har noget at skamme sig over. En simpel besked, men særligt værdifuld for at opbygge et sundt selvværd.

3. "Vil du hellere have et kram eller lidt stille stund?"

Ikke alle børn reagerer på samme måde, når de er kede af det. Nogle søger fysisk kontakt, mens andre har brug for lidt plads. Ved at tilbyde et valg opfordrer du barnet til at identificere, hvad der ville få dem til at føle sig bedre tilpas i det øjeblik. Det er også en god måde at lære dem at lytte til deres behov og udtrykke dem.

4. "Kan du vise mig, hvor du mærker det i din krop?"

Følelser udtrykkes ofte gennem kroppen, før de sættes i ord. En knude i maven, en klump i halsen eller en følelse af varme kan ledsage vrede, frygt eller tristhed. At opmuntre børn til at genkende disse fornemmelser hjælper dem med bedre at forstå, hvad de oplever. Denne bevidsthed udvikler gradvist deres følelsesmæssige og kropslige intelligens.

5. "Når du er klar, taler vi om det sammen."

Nogle gange er et barn simpelthen ikke i stand til at forklare, hvad det føler i øjeblikket. At ønske et øjeblikkeligt svar kan forstærke deres ubehag. Denne sætning giver dem den nødvendige tid til at falde ned, samtidig med at den viser dem, at du vil forblive tilgængelig for at lytte. Den skaber et klima af tillid og respekterer deres tempo.

I sidste ende har disse få sætninger én ting til fælles: de anerkender følelsen i stedet for at afvise den. Et par velvalgte ord kan forvandle en krise til en ægte læringsmulighed. Denne omsorgsfulde tilgang styrker tillidsbåndet og udstyrer barnet med værdifulde værktøjer til livet.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Denne mor deler de "strenge regler", hun pålægger sine børn i løbet af sommeren, og internetbrugerne er delte.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denne mor deler de "strenge regler", hun pålægger sine børn i løbet af sommeren, og internetbrugerne er delte.

Når sommerferien nærmer sig, opstår der et spørgsmål i mange familier: Skal de opretholde en uddannelsesmæssig ramme eller...

En kilometer fra hospitalet oplevede denne vordende mor en fødsel, hun aldrig vil glemme.

Da Eleanor Farrar mærkede de første veer, troede hun, at hun havde masser af tid til at komme...

En far tog sine døtre med på dametoilettet: en mand truede ham og genoplivede debatten.

En surrealistisk scene udspillede sig på en amerikansk tankstation. Under en velfortjent pause efter kilometervis på landevejen ledsagede...

Kritiseret for at tage sine børn med på vandretur i kulden, forsvarer denne mor sit valg

Det er ikke ligefrem populært på sociale medier at lade børn gå en tur i kølige temperaturer. Men...

Hendes datter blev født med en ekstremt sjælden sygdom, og hendes historie har berørt tusindvis af internetbrugere.

At opdage, at ens barn vil blive født med medicinske forskelle, kan rejse mange spørgsmål. Leah Ragans historie...

Astronaut Kellie Gerardi, den første kvinde til at udpumpe brystmælk i nul tyngdekraft, skriver historie

Hun fik ofte at vide, at hun skulle vælge mellem moderskab og sin videnskabelige karriere, men Kellie Gerardi...