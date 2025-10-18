Pourquoi la parentalité hollandaise inspire le monde entier

Fabienne Ba.
Les enfants néerlandais figurent régulièrement parmi les plus heureux au monde, un résultat qui interpelle les familles ailleurs. Ce succès tiendrait à des pratiques parentales spécifiques, subtilement équilibrées entre liberté et rigueur. Explications.

Une confiance accordée dès le plus jeune âge

Parmi les pratiques typiques aux Pays-Bas, les enfants sont encouragés à se déplacer à vélo seuls très tôt, développant ainsi autonomie, résilience et sens des responsabilités. Cette liberté est encadrée par une surveillance bienveillante non intrusive, laissant les enfants apprendre de leurs erreurs en toute sécurité.

Priorité au bien-être parental et familial

Les Néerlandais valorisent fortement l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Beaucoup travaillent à temps partiel, et des initiatives comme le « Papadag » (journée dédiée aux pères avec les enfants) contribuent à créer un environnement serein. Les repas quotidiens partagés renforcent les liens familiaux et l’estime de soi chez l’enfant.

Une éducation structurée et sécurisante

Le rythme et la régularité sont des piliers de l’éducation. Le principe hollandais « Rust, Reinheid, Regelmaat » (Repos, Propreté, Régularité) offre un cadre clair aux enfants, avec des heures de coucher fixes et des routines apaisantes. Cette stabilité est essentielle pour leur bon développement émotionnel.

Communication ouverte et respectueuse

Les parents pratiquent une communication ouverte, considérant les enfants comme des individus à part entière avec leurs propres forces et faiblesses. Ils évitent d’imposer leurs opinions de manière autoritaire, encourageant le dialogue et la confiance mutuelle, base d’une éducation positive réussie.

Un accent sur le bonheur plutôt que la performance

Aux Pays-Bas, la réussite scolaire n’est pas l’unique critère valorisé. Le bonheur, l’épanouissement personnel et les relations sociales harmonieuses sont au cœur des préoccupations parentales, contribuant à développer des enfants équilibrés et préparés à affronter l’avenir sereinement.

En résumé, la parentalité néerlandaise combine autonomie respectée, cadre rassurant, bien-être familial et communication sincère, un modèle inspirant pour toute famille souhaitant favoriser le bonheur de ses enfants.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
