Hvordan man forklarer kærlighed til børn uden at skabe forvirring

Dette er et spørgsmål, forældre sjældent forudser, i modsætning til spørgsmålet om, hvordan babyer bliver født. Deres kærlighed er så instinktiv og naturlig, at de ikke nødvendigvis tænker på at lære det til deres børn, som nogle gange forveksler deres kusiner med deres "kærester" og udvikler små ødipuskomplekser. Her er et par forslag til, hvordan man griber emnet an åbent og ærligt.

Kærlighed, et abstrakt begreb for yngre mennesker

Når børn konstant spørger "hvorfor", forventer du alle spørgsmål undtagen dette. Nogle gange, i et udbrud af nysgerrighed, vil dine små stille et vanskeligt spørgsmål og overraske dig fuldstændigt. Når de spørger : "Hvad er kærlighed?" , er du målløs, som om det var et helt nyt udtryk. Du er næsten fristet til at gribe en ordbog eller bede chatGPT om hjælp.

Hvordan kan du forblive objektiv og neutral i din definition af kærlighed, en følelse der for jer begge virker så indlysende og så ubeskrivelig? Det er næsten lige så vanskeligt som at forklare, hvordan babyer bliver til. Kål- og storken-analogien fungerer ikke her. Kærlighed er et nuanceret begreb og kan ikke opsummeres i et enkelt ord. Hvilket bestemt ikke hjælper sagen.

For et barn er kærlighed noget, de tilegner sig, men ikke altid forstår. Det er en følelse, en oplevelse, men sjældent et klart koncept. De føler, at de elsker deres forældre, deres yndlingslegetøj eller deres bedste ven, uden nødvendigvis at forstå, hvad der adskiller disse bånd. Kærligheden er dybt forankret i dem; den har simpelthen ikke nået "modenhed". Faktisk viser børn dette hver dag, uden at indse det: ved at kramme deres forældre, ved at arrangere en buket med blomster fra haven til deres bedstemor, ved at dele deres stykke hjemmelavet kage med deres yndlingsven.

Derfor er store filosofiske diskurser ubrugelige. Det er bedre at starte med konkrete situationer: "Kender du til det, når man er glad for at give et kram? Det er en måde at vise kærlighed på." Eller: "Når man holder dybt af nogen og ønsker, at de skal være lykkelige, så er det kærlighed."

Tilpas forklaringerne efter barnets alder.

Du vil selvfølgelig ikke give et detaljeret forklaringsforløb til et lille barn, der knap nok kan sætte fem ord sammen og kun lige har lært at læse. Et lille barn har primært brug for enkle og beroligende referencepunkter: kærlighed er det, du føler i kram, smil og fælles øjeblikke.

Undgå forhastede deduktioner og forhastede spørgsmål som "Er han din kæreste?" , som kun forvirrer barnet. Ja, deres små hjerner kan ikke opfatte alt på én gang. "Du må ikke forhaste sproget, hvilket betyder, at du ikke må projicere forudfattede meninger, og at du ikke må sige ting som: 'Han er forelsket, hun er forelsket!', når barnet er lille og oplever denne utrolige følelsesmæssige kompleksitet," advarer Sonia Chaine , forfatter til børnebogen "Kærlighed, jeg forstår alt".

Efterhånden som dit barn vokser, kan du dykke dybere ned i emnet og forfine din undervisning ved at udforske kærlighed mere detaljeret. Det er her, du forklarer dit barn, at de ikke kan elske deres søster, som prinsen elsker Askepot, eller som mor elsker far. Hvis du føler dig utilpas ved dette emne, kan du besøge biblioteket, som er fyldt med indsigtsfulde og illustrerede bøger om emnet. En sådan bog er "Histoire pour Mieux Aimer" (Historier til at elske bedre), som er en dygtig og tilgængelig forklaring af de 5 kærlighedssprog.

Nævn de forskellige typer kærlighed uden at blande dem sammen

I modsætning til babyers mystiske oprindelse, som kun kræver en enkelt, endegyldig forklaring, er kærlighed så mangesidet, at den udfolder sig i flere kapitler, fra de mest uskyldige til de mest modne. Et barn siger måske : "Jeg er forelsket i mor" eller "Jeg skal giftes med min klassekammerat." Og det er helt normalt. I stedet for at rette dem hårdt er det bedre at bruge ord og blid vejledning . "Det, du føler, er en meget stærk kærlighed, men det er ikke det samme som kærligheden mellem to elskende."

At skelne mellem familiær, venskabelig og romantisk kærlighed hjælper med at undgå forvirring, samtidig med at det validerer et barns følelser. Vi benægter ikke, hvad de føler, vi hjælper dem blot med at forstå det. På denne måde ved barnet, at de ikke kan flirte med deres lærer eller charmere et familiemedlem.

Vær et godt eksempel hver dag uden drama.

Som du sikkert ved, lærer børn ved imitation. De absorberer virkelige billeder lettere end ord. De er også skarpe iagttagere. Hvis dit barn har set dig række tungen ud to gange, mens du har løst en krydsogtværs, vil de sandsynligvis kopiere gestussen. Det er det samme med kærlighed og hvordan du demonstrerer den i dit daglige liv. Den måde, du udtrykker hengivenhed, håndterer konflikter eller viser respekt på, er en sand stille lektie.

Ideen er ikke at lave et show eller at genopføre "Love Actually" i din stue, men snarere at reflektere, før du spiller, og frem for alt at huske tilstedeværelsen af disse tilskuere, som i sidste ende bare er dine "duplikater". En øm gestus, opmærksom lytning, en fredelig diskussion ... alt dette former deres syn på kærlighed. De forstår, uden at vi behøver at sige det, at kærlighed ikke er begrænset til ord, men leves hver dag.

Selvom kærlighed opbygges gennem oplevelser og forbliver "uskyldig" indtil ungdomsårene, formes den også gennem forældre og den indsigt, de giver.