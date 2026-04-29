Som 20-årig blev denne amerikanske turist blind på det ene øje efter et simpelt bad

En simpel, hverdagsagtig gestus, et brusebad taget uden at tænke over det ... og et liv vendt på hovedet. Det var, hvad Grace Jamison, en 20-årig amerikaner, oplevede under en rejse til Den Dominikanske Republik. Hendes historie , som gik viralt på sociale medier, rejser et spørgsmål, som mange kontaktlinsebrugere aldrig har overvejet.

Brusebad med kontaktlinser: en ødelæggende infektion

Mens hun opholdt sig i Den Dominikanske Republik, badede Grace Jamison med sine kontaktlinser på. Det lokale postevand, som var dårligt renset, indeholdt en mikroskopisk parasit: Acanthamoeba. Denne mikroorganisme, der var fanget mellem linsen og hornhinden, forårsagede Acanthamoeba keratitis, en alvorlig infektion i hornhinden.

Acanthamoeba findes i postevand, søer, svømmebassiner, støv og endda jord. Kontaktlinser skaber umærkelige mikrosprækker i øjet, hvilket gør det muligt for parasitten at infiltrere mellem linsen og hornhinden ved den mindste kontakt med forurenet vand. Contact Lens Society of America minder os om, at "linser er medicinsk udstyr, og at overholdelse af hygiejneregler – især at undgå kontakt med vand under brusebad, svømning eller søvn – er en væsentlig del af deres korrekte brug."

En fejldiagnose, der gjorde tingene værre

Tilbage i USA et par uger senere konsulterede Grace Jamison en optiker, som fejldiagnosticerede infektionen og ordinerede kortikosteroid-øjendråber – en behandling, der var kontraindiceret i dette tilfælde. En uge senere var hun blind. Hun forblev blind i omkring to måneder, før hun begyndte en passende behandling. En sådan forsinket diagnose er desværre almindelig for denne tilstand, som er lidet kendt selv blandt sundhedspersonale.

En lang og smertefuld behandling

Acanthamoeba keratitis er en særlig vanskelig sygdom at behandle. Grace Jamison forklarer, at hun er nødt til at påføre øjendråber hver halve time eller hver time. Hun beskriver intense smerter, der udstråler i hele hovedet, lysfølsomhed og søvnbesvær.

Hun advarer millioner af kontaktlinsebrugere.

Siden sin diagnose har Grace Jamison brugt sine sociale medier til at øge bevidstheden. Hun opfordrer kontaktlinsebrugere til aldrig at bade, svømme eller sove med deres linser, til at vaske hænder, før de håndterer dem, og til altid at skifte opbevaringsvæske efter hver brug. Hendes historie har udløst en strøm af reaktioner fra folk, der er chokerede over, at deres optiker aldrig advarede dem.

I sidste ende tjener Grace Jamisons historie som en påmindelse om, at en tilsyneladende harmløs handling kan have uoprettelige konsekvenser. At bruge kontaktlinser betyder også at overholde strenge hygiejneregler – hvoraf nogle stadig er alt for lidt kendte. Et simpelt budskab, men potentielt livreddende.