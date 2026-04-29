Som 111-årig deler den ældste mand i USA sine 3 vaner

Som 111-årig fascinerer Luis Cano lige så meget for sin alder som for sin enkle livsstil. Der findes ingen "mirakelkur" eller kompliceret program: manden, der officielt er anerkendt som den ældste person i USA, deler tre meget tilgængelige vaner. En inspirerende historie, uden at den præsenteres som en universel regel.

Hvem er Luis Caño?

Luis Cano blev født den 9. december 1914 i et bjergrigt område i Colombia. Han bor i øjeblikket i Linden, New Jersey. Hans alder blev officielt bekræftet i december 2025 af LongeviQuest, en organisation der specialiserer sig i at verificere levetidsregistreringer.

I løbet af sit liv tjente han i den colombianske hær i 1937, før han grundlagde et busselskab, der forbandt adskillige isolerede landsbyer. I 1990'erne bosatte han sig i USA med sin kone, Alicia. Sammen opdrog de ti børn. I dag strækker hans store familie sig over USA, Colombia, Spanien og Storbritannien.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af we are mitú (@wearemitu)

Hans tre vaner, uden dikkedarer

Da Luis Cano blev spurgt om hemmeligheden bag hans lange levetid, svarede han med stor spontanitet:

Drik ikke alkoholholdige drikkevarer

sov godt

RYGNING FORBUDT

Tre enkle vaner, langt fra komplicerede wellness-trends eller spektakulære løfter. Ingen mirakeltilskud, ingen revolutionerende metoder, ingen ekstreme rutiner. Og når hun bliver spurgt, hvordan man lever godt, ud over antallet af år, er hendes svar lige så direkte: opfør dig ordentligt. En simpel, klar filosofi med rødder i hverdagen.

En naturlig og farverig kost

Luis Cano fastholdt også spisevaner inspireret af sine colombianske rødder. Hans tallerken bød længe på grøntsager, bønner, chilipeber og avocadoer – med andre ord enkle, sunde og smagfulde ingredienser. Hans tilgang til spisning var baseret på regelmæssighed snarere end afsavn. Hans historie minder os om, at en afbalanceret kost også kan være synonym med nydelse, tradition og generøsitet.

Aktiv i lang tid, altid nysgerrig

Luis Cano forblev meget aktiv indtil han var 105. Før han blev smittet med Covid-19 i 2020, brugte han en stor del af sommeren på havearbejde. Hans familie delte endda en video af ham, hvor han som 104-årig energisk svingede sin rive for at vise, at han ikke havde til hensigt at sætte farten ned.

Selv i dag forbliver han vågen en god del af dagen. Han nyder at betragte forbipasserende fra sit vindue, recitere traditionel colombiansk poesi og tilbringe tid med sine børn, børnebørn og oldebørn. Et smukt bevis på, at vitalitet ikke måles i alderen på dit ID-kort.

En vellidt figur i sin by

I Linden er Luis Cano blevet en lokal berømthed. Borgmesteren fremlagde selv en officiel proklamation til hans ære. Hvert år fejrer hans naboer også hans fødselsdag, nogle gange med et horn, når de kører forbi hans hus, som er dekoreret med et skilt, der viser hans trecifrede alder. En blid og glædelig berømmelse, der afspejler hans livshistorie.

En inspiration, ikke en forpligtelse

Det er vigtigt at huske, at Luis Canos vaner er hans egne. De afspejler hans historie, hans æra og hans personlige valg. De er hverken en garanteret formel eller en standard, der skal følges for enhver pris. Levetiden afhænger af mange faktorer: genetik, miljø, adgang til sundhedspleje, stressniveauer, livsstil og endda biologisk tilfældighed. Og frem for alt ønsker ikke alle nødvendigvis at leve over 100. Nogle mennesker stræber frem for alt efter et liv rigt på mening, balance, glæde eller frihed, uanset antallet af år.

Kort sagt har alle et forskelligt forhold til tid, sundhed og lykke. Det vigtigste er at opbygge et liv, der afspejler, hvem du er, i en krop, der er respekteret og i overensstemmelse med dine egne ønsker.