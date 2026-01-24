Sabrina Gonzalez Pasterski, den unge fysiker, der kunne revolutionere videnskaben

Mens unge kvinder, født med et talent for matematik og forfølgende videnskabelige områder, stadig hjemsøges af impostersyndrom, har de nu en rollemodel. Præsenteret som Albert Einsteins intellektuelle modstykke beviser Sabrina Gonzalez Pasterski, at ligningen mellem kvinder og videnskab er mulig. Den 34-årige fysiker, der byggede et fly med sine egne hænder i en alder af 12 år, er godt på vej til at blive et lærebogsfag og skrive historie.

Sabrina Gonzalez Pasterski, et tidligt geni

Alle husker stadig Albert Einsteins præstationer, relativitetsteoriens fader, som transformerede vores forståelse af tyngdekraft, rum og tid. Faklen er givet videre, og det er en kvinde, der følger i fodsporene på den mand, der anslås at have en IQ på 160. I lærebøgerne vil det komiske portræt af fysikeren, der stikker tungen ud og har vildt hår, snart dukke op sammen med en ung kvinde med mørkt hår og et gennemtrængende blik.

Hendes navn? Sabrina Gonzalez Pasterski. Som blot 34-årig har hun allerede gjort store opdagelser inden for et felt, hvor kvinder er underrepræsenteret . Hendes intellekt er hendes største aktiv, og hendes CV kan måle sig med de største hjerner, historien nogensinde har kendt. Fra en meget ung alder havde hun ambitioner, der var NASA værdige.

Som bare 12-årig, en alder hvor de fleste almindelige børn bygger LEGO-slotte, begyndte hun at bygge et fly. Og ikke en papmodel. I modsætning til sine klassekammerater, der sikkert var begyndt at kurre i skolegården, havde hun andre prioriteter. Passioneret omkring rumfart byggede hun et fly "til sin far" og testede det to år senere over Lake Michigan. Dette antydede allerede mange opfindsomme bedrifter, der ventede hende. Det var blot en opvarmning for den cubansk-amerikaner, der var bestemt til at revolutionere videnskaben.

En lærd kvinde, der omskriver videnskabens historie

Denne kognitive vanvid åbnede mange døre for hende, især dørene på det prestigefyldte Massachusetts Institute of Technology (MIT), som hun kom til som blot 17-årig. Som en logisk udvikling udfoldede hendes fremtid sig på Harvard, hvor hun forfulgte sin doktorgrad og færdiggjorde sin afhandling. Og da den afdøde Stephen Hawking, den fremtrædende astrofysiker, citerede et af hendes værker om "spin-hukommelseseffekten", var det den ultimative anerkendelse.

Mens kvinder kæmper for at finde deres plads i dette mandsdominerede felt og stadig står over for tvivlsomme teorier om deres evner, ændrer Sabrina Gonzalez Pasterski egenhændigt spillet. Mens nogle må kæmpe dobbelt så hårdt for anerkendelse fra deres ligemænd, modtog denne stigende stjerne inden for videnskab et tilbud på 1,1 millioner dollars om at blive en del af Brown University. Ydmyg og standhaftig i sine overbevisninger afslog hun tilbuddet om at blive en del af Perimeter Institute for Theoretical Physics, hvor hun i øjeblikket arbejder.

En inspirerende rollemodel for yngre generationer

Sabrina drømmer ikke bare ud; hun har blikket stift rettet mod stjernerne, helt bogstaveligt. Hendes nuværende job involverer at kode universet i en holografisk form for bedre at forstå det og kaste lys over bestemte mysterier. Hvis du foretrækker ord frem for tal, kan disse udtryk lyde som volapyk.

Kort sagt: Denne kvinde i trediverne satte sig for at få succes, hvor Einstein havde fejlet, og for at finde svar på spørgsmål, som datidens fremtrædende videnskabsmænd slet ikke stillede. Hun opfandt ikke nødvendigvis en revolutionerende maskine eller opdagede en ny lov som E=mc², men hun ydede sit eget bidrag, eller rettere sagt et betydeligt et, til feltet.

Sabrina opnåede også det utænkelige: at genoprette kvinders omdømme inden for videnskab og give dem en stemme. Og det var næsten lige så komplekst som en operation, der involverede x og y. Især når man tænker på, at blandt de 956 nobelprismodtagere er kun 60 kvinder, eller 6% .

Selvom piger er sjældne inden for videnskabelige områder, støtter Sabrina deres ansøgninger og udmærker sig på deres vegne. Forhåbentlig vil hendes opdagelser ikke blive overskygget som Hedy Lamarrs, en pioner inden for Wi-Fi.