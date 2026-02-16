Tøj vurderet som "upassende": når dresscodes afslører uligheder mellem mænd og kvinder

"Påklædningsregler" virker ofte uskyldige, men de afslører en langt dybere virkelighed: Påklædningskoder har forskellig vægt afhængigt af køn. Uanset om det er i skolen, på arbejdet eller i det offentlige rum, er kvinder og piger ofte målrettet langt strengere end deres mandlige modparter.

Strengere regler for kvinder

I mange skoler er bemærkninger og straffe primært rettet mod piger. Shorts, nederdele, tanktoppe eller toppe, der anses for at være "for afslørende", bliver regelmæssigt fremhævet, mens drenge generelt undgår den samme kritik for lignende tøj. Denne sondring sender et klart budskab: kvinders kroppe skal kontrolleres og reguleres, som om ansvaret for "forstyrrelsen" ligger hos dem, der klæder sig på, snarere end dem, der observerer.

På arbejdspladsen fortsætter fænomenet. Nogle virksomheder pålægger stadig kvinder seksualiserede dresscodes – nederdele, hæle, tætsiddende tøj – mens mænd har mere spillerum med jakkesæt, bukser og flade sko. Disse krav kan blive diskriminerende, når de krænker værdigheden eller tvinger kvinder til at vise mere af deres kroppe end deres mandlige kolleger.

Dobbeltmoralen i dresscoden

De vage begreber om "passende", "anstændig" eller "beskeden" påklædning fortolkes langt strengere for piger og kvinder. Denne subjektivitet åbner døren for vilkårlige og moralske vurderinger, der forstærker ideen om, at kvindekroppen konstant skal overvåges.

Et paradoks opstår derefter: samfundet forventer, at kvinder er "attraktive" og "feminine", men straffer dem, så snart et outfit anses for at være "for afslørende", "for kort" eller "for opsminket". Denne dobbeltmoral tynger selvtilliden, især blandt teenagepiger, der føler, at de aldrig er "gode nok".

Et eksempel der taler for sig selv

På en mellemskole i Isère blev den 14-årige Lola gentagne gange irettesat for sin påklædning, som blev anset for at være "provokerende". Hendes fornærmelse? Hun havde en tanktop på og derefter en sweater, der afslørede hendes skuldre. En studievejleder sagde angiveligt til hende: "Med din tanktop kan vi se din halsudskæring. Jeg vil ikke se halsudskæringen på din torso." Et par dage senere udløste en simpel sweater uden skuldre endnu en bemærkning, der fik hende til at tage en jakke på og gå til rektorens kontor. Hendes mor fordømte det klare budskab: at piger bør tildække deres kroppe for ikke at forårsage fornærmelse, snarere end at voksne bør ændre deres perspektiv.

Diskriminerende konsekvenser

Disse regler påvirker uforholdsmæssigt visse grupper: piger af anden etnisk baggrund, transkønnede eller ikke-binære personer og studerende fra arbejderklassen. Vage udtryk som "ren" eller "beskeden" kan stigmatisere kroppe, stilarter eller kulturer under dække af neutralitet. I ekstreme tilfælde kan disse regler endda legitimere chikane ved at antyde, at en piges tøj "forklarer" de bemærkninger eller aggression, hun udsættes for. Udseende har således forrang frem for idéer, og det er ofte piger, der bærer hovedbyrden af konsekvenserne.

Mod mere retfærdige og egalitære regler

For at en dresscode skal være helt retfærdig, skal den:

gælder ligeligt for kvinder og mænd (andre køn);

begrænse sig til klart definerede objektive krav til sikkerhed, hygiejne eller professionelt image;

undgå vage eller moraliserende udtryk, der primært er rettet mod piger;

respektere kønsidentiteter, kulturer og religiøse overbevisninger.

Kort sagt, i stedet for at kontrollere kvinders kroppe, ville skoler og virksomheder have gavn af at uddanne dem om respekt, ikkevold og ligestilling. At tilbyde klar og fælles frihed til påklædning giver alle mulighed for at udtrykke sig, mens de føler sig respekterede. Mode bør aldrig være et kontrolinstrument, men et redskab til at hævde sin stil og selvtillid.