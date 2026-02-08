Filmning af kvinder uden deres samtykke: et voksende og bekymrende fænomen

På gaden, i offentlig transport eller mens de holder i kø i en butik, bliver kvinder i stigende grad filmet uden deres viden. Denne handling, muliggjort af teknologi, er langt fra harmløs: den krænker privatlivets fred, respekt og den grundlæggende ret til at kontrollere sit eget image.

En praksis, der er blevet næsten usynlig af teknologi

I dag kræver det ikke længere et klodset kamera at filme nogen. En simpel smartphone forklædt som en falsk besked, et par smartbriller eller endda et ur med indbygget kamera er nok til at tage billeder uden at vække mistanke. Denne diskretion gør handlingen vanskelig at opdage og derfor hyppigere.

Det, der gør situationen endnu mere bekymrende, er, hvor let disse videoer kan deles. Nogle ender på sociale medier, nogle gange ledsaget af upassende eller seksualiserede kommentarer. Andre cirkulerer i private grupper, skjult for offentligheden, men ikke for konsekvenserne. En kvindes billede kan således spredes, misbruges, kommenteres eller hånes uden at hun nogensinde ved det. Dette tab af kontrol er et direkte angreb på værdighed og individuel frihed.

Kønsbaseret vold, der alt for ofte triviales

Denne praksis påvirker ikke alle på samme måde. Kvinder er langt størstedelen af dem, der filmes uden deres samtykke, ofte på grund af deres udseende, deres tøj eller simpelthen deres tilstedeværelse i offentligheden. Deres kroppe bliver genstande for digital forbrug, frosset fast i et stjålet billede, taget ud af kontekst og udsat for uønsket granskning.

Selv uden fysisk kontakt er det en form for snigende vold. Det skaber et klima af usikkerhed, forstærker mistillid og bidrager til en allerede betydelig mental byrde. At spekulere på, om man bliver set, filmet, dømt eller optaget, bliver en stille, men meget reel bekymring. Alligevel har enhver kvinde ret til at bevæge sig frit, til at føle sig smuk, selvsikker og legitim i offentlige rum uden at frygte, at hendes billede vil blive taget uden hendes samtykke.

Den juridiske ramme: bekymrende gråzoner

I Frankrig og mange andre lande er det strafbart ved lov at filme eller fotografere nogen uden deres samtykke, på et privat sted eller i en intim situation. I det offentlige rum er den juridiske ramme dog mindre klar. Så længe der ikke sker spredning eller en klar krænkelse af værdigheden, er det ofte vanskeligt at retsforfølge gerningsmændene.

Det kan dog være en lovovertrædelse at filme med den hensigt at chikanere, fetichere eller distribuere uden tilladelse. Problemet ligger i at identificere de ansvarlige og bevise hensigten, især når apparaterne er diskrete, og videoerne cirkulerer hurtigt. Denne juridiske vanskelighed forstærker følelsen af straffrihed og bidrager til normaliseringen af fænomenet.

Genvind den kollektive kontrol

Stillet over for denne virkelighed kan indsatsen ikke udelukkende afhænge af ofrene. Det er vigtigt at øge offentlighedens bevidsthed, opfordre vidner til at henvende sig og gentage en simpel regel: Ligesom man ikke rører ved et lig uden samtykke, tager man heller ikke billeder uden tilladelse.

Kort sagt betyder det at hævde retten til anonymitet i det offentlige rum at forsvare en vision om en verden, hvor alle kan eksistere frit uden at blive reduceret til et stjålet image. Det betyder også at bekræfte, at enhver kvinde fortjener respekt, sikkerhed og frihed til at bevæge sig uden frygt. Din krop, dit image og din tilstedeværelse tilhører dig, og det bør aldrig være til forhandling.