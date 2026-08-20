Myten om den "seje pige": når "at være attraktiv" primært betyder aldrig at skabe røre

Hun elsker sport, spiser med vellyst, laver aldrig et rampelys og griner endda, når der rettes en joke mod hende. Den "seje pige" ser ud til at have "det hele på plads": hun er smuk uden at være overdrevet, feminin uden at være kræsen og tilgængelig uden at være krævende. Bag denne "forførende" persona ligger en langt mindre glamourøs påbud: frem for alt, vær ikke til besvær.

En perfekt kvinde ... især når hun ikke beder om noget

Den "cool girl" blev en essentiel kulturel figur efter udgivelsen i 2012 af en bestsellerroman, hvis berømte passage beskrev kvinder som "karakterer, der er i stand til at antage alle de smagsoplevelser og adfærdsmønstre, der angiveligt appellerer til mænd." Siden da har konceptet langt overgået fiktion. Den "cool girl" er den, der ikke kræver noget, ikke bliver vred, ikke kommer med beskyldninger, spiser "som alle andre", nyder sport, accepterer sin partners vaner og aldrig synes at have brug for opmærksomhed.

Hendes hemmelighed? Hun fylder ikke for meget. Og det er præcis der, problemet begynder. Fordi dette portræt er baseret mindre på, hvad hun er, end på alt det, hun forbyder sig selv at være: ked af det, krævende, træt, ambitiøs, sårbar, uenig eller simpelthen ... kompliceret som ethvert menneske.

2026: Velkommen til æraen med "vælg mig pigen"

Ordforrådet har udviklet sig. På sociale medier har "cool girl" især veget pladsen for "pick me girl", et udtryk der beskriver en kvinde, der søger anerkendelse, især fra mænd, ved at adskille sig fra andre kvinder eller ved at nedgøre dem. Den underliggende mekanisme er dog stadig velkendt: for at blive valgt, værdsat eller begæret, skal man bevise, at man ikke er "som de andre".

Pas dog på den modsatte fælde. Udtrykket "vælg mig" bruges nogle gange til at dømme enhver kvinde, hvis smag eller adfærd ikke stemmer overens med forventningerne. Ved at forsøge at fordømme normer kan vi derfor skabe en ny måde at kontrollere kvinder på. Med andre ord: du behøver ikke at bestå en feminismeeksamen for at have ret til at eksistere, som du er.

At tie stille for at bevare båndet: psykologien bliver involveret

Dette fænomen stammer ikke fra TikTok, Instagram eller skønhedstrends. Den amerikanske psykolog Dana Crowley Jack teoretiserede konceptet om selvinaktivering allerede i 1991.

Ideen er enkel: Nogle mennesker lærer at sætte deres behov, følelser eller vrede på hylden for at bevare deres forhold. De søger at undgå konflikter, tilpasser sig andres forventninger og ender med at måle deres værd gennem andres øjne. Forskning udført siden da har grundigt studeret denne mekanisme og har især forbundet den med depressive symptomer.

Én afgørende forskel fortjener dog at blive fastholdt: ideen om, at kvinder systematisk er mere påvirket end mænd, er ikke blevet bekræftet. Selvtavshed er derfor ikke udelukkende et kvindeligt fænomen. På den anden side er de sociale normer, der opfordrer kvinder til at være behagelige, behagelige og imødekommende, fortsat dybt kønsbestemte.

En kvinde har ingen rolle at spille

Det er her, myten om den "seje pige" endegyldigt mister sin glans. En kvindes mission er ikke at være attraktiv. Hun behøver ikke konstant at være smuk, sminket, tynd, velplejet, smilende, sexet, sød eller "afslappet". Hun behøver heller ikke at blive den "ideale kvindelige version", som patriarkatet forestiller sig: forførende nok til at tiltrække, men aldrig selvsikker nok til at være foruroligende.

Hun elsker måske makeup eller bruger det aldrig. Elsker kjoler eller går i sneakers. Dyrker sport eller hader det. Nyder mad, ændrer mening, siger nej, sætter grænser, optager plads, bliver vred, har dårlige dage. Og frem for alt er hun måske ikke attraktiv. Fordi hendes eksistens ikke afhænger af at blive valgt.

Ægte luksus? At kunne være helt sig selv.

Problemet er ikke at være afslappet, atletisk, "feminin", spontan eller at man ikke kan lide konflikter. Disse træk kan være fuldstændig autentiske og glædesfyldte, når de virkelig afspejler dine ønsker. Problemet opstår, når de bliver et kostume, du tager på for at blive elsket. Ved konstant at stræbe efter at være kvinden, der aldrig skaber problemer, ender du med at slette dine præferencer, dine grænser og din personlighed. Men et sundt forhold behøver ikke en "perfekt poleret" person; det behøver to personer, der er i stand til at eksistere fuldt ud.

Sand frihed handler derfor måske ikke om at blive en "cool pige". Det handler om ikke længere at skulle være cool for at have værdi. Du har ret til at være attraktiv, eller ej. Klædt pænt, eller ej. Afslappet nogle dage og ærligt talt mindre andre. Kort sagt: frem for alt har du ret til at være en person, ikke en rolle.