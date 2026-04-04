Det "stjålne kys" i samtykkets tidsalder: en romantik at gense

Det "stjålne kys", der praktiseres på skolegårde som en "voveleg" og udråbes på skærmen som en romantisk handling, er hverken ildfuldt eller lidenskabeligt. I tiden efter #MeToo er det mere et åbenlyst seksuelt overgreb end et klodset forsøg på forførelse at kysse en kvinde uventet og overskride grænsen uden varsel.

Det "stjålne kys" er stadig sørgeligt relevant i dag.

I den gængse opfattelse var et "stjålet kys" en triviel sag, et tegn på, at hjertet havde sejret over fornuften. Det illustrerede modet til at bekende sine følelser, en romantisk impuls eller endda et uventet øjeblik af lidenskab. Desuden bliver den, der "stjæler" et kys, ofte portrætteret på skærmen som en, der tør overvinde sin generthed.

Selvom Disneys prinsesseprinser utvivlsomt er ophavsmændene til det uønskede kys, er de ikke de eneste, der ustraffet sætter deres læber på kvinder, der ikke har gjort noget for at provokere det. Et "stjålet kys" har endda sat sit præg på historien, fanget lige efter krigen og brugt som et symbol på frihed. Dette fotografi fra 1945, som helt sikkert pryder en side i skolebøger, viser en sømand, der lidenskabeligt kysser en sygeplejerske på den berømte Times Square i New York City.

Ved første øjekast ligner det en lidenskabelig genforening mellem en krigsoverlever og hans kone. Alligevel skildrer dette billede primært misbrug, en form for snigende og sjældent anerkendt chikane. Manden i uniform kastede sig mod den fremmedes mund og fangede hende i denne tvungne omfavnelse.

Den samme scene gentog sig 80 år senere på banen under FIFA Women's World Cup, da Luis Rubiales greb fat i Jenni Hermosos hoved og kyssede hende. Denne hændelse, der rystede sportsverdenen og skæmmede de spanske spilleres sejr, huskes stadig. Hvor disse billeder tidligere blev afvist som et simpelt "følelsesudbrud", en overilet gestus, er de i dag belastende beviser, uigendrivelige beviser på seksuelt overgreb.

Det "stjålne kys" flirter med ulovligheder

Det er ikke kun hænder, der vandrer formålsløst; også læber overtræder privatlivets fred. Selv i skolegården reduceres det "stjålne kys" til en legende leg, en slags omarbejdet "dodgeball". Modus operandi? Drenge jagter piger med munden først og udsætter dem for et hemmeligt kys, før de løber væk som kriminelle. Og nej, det er hverken uskyldigt eller sjovt.

Det "stjålne kys", ophøjet til status som en "Don Juan"-tidsfordriv og minimeret, er en adfærd, der kræver sanktioner . At forblive passiv over for denne orale gidseltagning svarer i sidste ende til at indrømme, at kvinders kroppe er en vare til offentlig forbrug. I Colorado tog en skole en fast beslutning : at straffe en elev i overensstemmelse hermed. De suspenderede en 6-årig dreng, der blev taget på fersk gerning under et fysisk røveri, idet han plantede et kys på en klassekammerat, der kæmpede så godt hun kunne. Dette forargede forældrene til ballademageren, der fandt udtrykket "seksuel chikane" lidt "for overdrevet" for småbørn, der knap nok var gamle nok til at forstå anatomi.

I den slags tilfælde er det en tilbagevendende strategi at flytte skylden. Piger bliver derefter portrætteret som overfølsomme, som nogle der "ikke ved, hvordan man har det sjovt", eller som dramaqueens, der laver et bjerg ud af en muldvarpehøj. Men at tvinge et kys er en krænkelse af samtykke og en åbenlys mangel på respekt for kvinders kroppe. Derfor er det vigtigt at lære dette koncept tidligt, længe før man lærer at få børn.

Samtykke: en absolut prioritet

I årevis, i en tid med uanstændige bemærkninger, hænderne i vejret, aggressiv chikane på arbejdspladsen og voldtægt inden for ægteskabet, var samtykke ikke-eksisterende og havde ingen juridisk grundlag. På det tidspunkt følte mænd sig urørlige, immune over for straf på grund af deres "dominerende" status, og behandlede kvinders kroppe som deres ejendom.

I dag, på trods af den rungende #MeToo-bevægelse og kaskaden af fordømmelser, synes samtykke stadig at være valgfrit. I nogle lande er det endda en utopi, en ren illusion. Ifølge WHO- tal er 840 millioner kvinder verden over uundgåelige ofre for denne "alt er tilladt"-mentalitet. Næsten hver tredje kvinde har oplevet vold i hjemmet eller seksuel vold i sit liv. Alligevel er tavshed ikke en invitation, og kvindekroppen er ikke et legetøj, der er bestemt til at tilfredsstille fantasier og impulser.

Samtykke bør være automatisk, ikke en undtagelse. Det "stjålne kys", en levn fra en tid, hvor kurtisering var ensbetydende med chikane , fører ikke længere til en strålende romance, men til en elendig celle. Det er ikke længere en poetisk måde at beskrive en romantisk udfordring på; det er en juridisk parodi.