Hvorfor billige butikker opfordrer dig til at bruge mere end planlagt

Vi går derhen for at købe én bestemt vare og går derfra med favnen fuld af nipsgenstande, krus og stearinlys. I discountbutikker, moderne Aladdins huler, fylder vi vores tasker på alle måder. Det er umuligt at holde sig til den liste, vi omhyggeligt har skrevet. Og det er ikke tvangskøb, bare en psykologisk "fælde", der er sat op af budgetforhandlere.

En veludviklet psykologisk strategi

Det er et muntert virvar, hvor cykelpumper står side om side med rengøringsprodukter, hobbyartikler og havemøbler. Når du træder ind i en discountbutik, genopdager du dit indre barn og plyndrer hylderne en efter en. Du finder pludselig en anvendelse for de farverige stempler og retfærdiggør tilstedeværelsen af en chokoladefontæne i bunden af din taske. Som et resultat er din taske fyldt med "bare i tilfælde af"- og "det kunne være nyttigt"-ting.

Det skal siges, at priserne er så attraktive, at det er svært at forblive ligeglad. Alle nipsgenstandene vinker til os og hvisker lydløst: "Køb mig." I stedet for at tænke klart giver vi efter for fristelsen. Og vores taske, der næsten ligner en indkøbsvogn, giver absolut ingen mening. Indeni finder vi et LED-havetræ, skyllemiddel, en cykelpumpe og en nøgleringsmaskine. Vi forlader dette organiserede rod med følelsen af, at vi har fået fat i nogle "kup". Bare rolig, vi har ikke at gøre med hamstringsforstyrrelse, bare psykologisk manipulation.

I traditionelle butikker tager vores hjerner over og advarer os om at være forsigtige. Vi sammenligner priser, vurderer varens nødvendighed og ender nogle gange med at sætte den tilbage. Det er netop dette rationelle filter, som discountbutikkerne formår at omgå. Meget lave priser spiller en nøglerolle i denne mekanisme. Når en vare kun koster et par euro, sænker vores hjerner straks vores alarmniveau. Udgiften virker minimal, næsten ubetydelig. Vi tænker ikke længere i reel nytte, men i muligheder: hvorfor lade det gå fra sig?

Skab frustration for at fremskynde købet

Endnu et genialt strejf fra discountbutikker? De ændrer regelmæssigt deres lagerbeholdning for at skabe en følelse af, at det haster, og presser os til at "gribe muligheden". Det er en slags usynlig prestaktik. Det samme gælder for onlinebutikker, der skaber illusionen af lagermangel med beskeder om, at "kun to varer tilbage".

I discountbutikker er alt designet til at skabe en følelse af, at det haster. I modsætning til traditionelle supermarkeder, hvor produkterne forbliver på hylderne i månedsvis, opererer discountbutikker ofte med begrænset lagerbeholdning. Som følge heraf får vi det indtryk, at den vare, der fanger vores øje i dag, kan forsvinde i morgen. Denne fremstillede knaphed udløser en meget menneskelig refleks: frygten for at gå glip af et godt tilbud.

Selv hvis vi ikke havde planlagt at købe den dekorative bakke eller bærbare etiketmaskine, tænker vi pludselig, at det ville være en skam ikke at benytte os af den, "mens den stadig er tilgængelig." Denne lille psykologiske spænding presser os til at handle hurtigt, før vi overhovedet rigtigt har overvejet produktets anvendelighed.

Marketingspecialister kalder dette FOMO (Fear Of Missing Out). I en discountbutik er denne mekanisme i fuld gang. Kollektioner ændrer sig ofte, produkter dukker op og forsvinder, og du ender med at købe i forventning ... bare for en sikkerheds skyld.

Et falsk indtryk af kontrol

Discountbutikker er lidt ligesom legetøjsbutikker for børn: de føles som et paradis. Og der behøver du ikke længere at få et raserianfald eller opføre dig som dit bedste for at gøre dine ønsker til virkelighed. Du er fri til at gøre, hvad du vil med dine penge. Du kan købe en candyflossmaskine eller en boblepistol bare for sjov. Der vil ikke være nogen til at belære dig.

Vi bytter vores penge ud med nipsgenstande, ligesom vi gør i "Animal Crossing" med vores klokker. Når en vare koster to, tre eller fem euro, kategoriserer vores hjerne den automatisk som en "uvigtig" udgift . Et stearinlys til 2 euro? Hvorfor ikke. En lille billedramme til 3 euro? Okay. En opbevaringsboks til 4 euro? Den tager vi også. Hver for sig virker disse køb harmløse. Bortset fra at når de lægges sammen ved kassen, fortæller de en helt anden historie.

Men i sidste ende er der en vis personlig tilfredsstillelse: nemlig at have haft beslutningskompetence. "Vi bliver herrer over en lille del af universet, hver gang vi bytter penge for en genstand, hvilket giver os en følelse af tryghed og stabilitet i en verden, hvor der hersker så meget usikkerhed," forklarer Lawrence R. Samuel, ph.d. i filosofi, i Psychology Today .

Lidt efter lidt forvandles indkøb af dagligvarer til en skattejagt. Vi søger, vi observerer, vi sammenligner, og hvert fund bringer en lille tilfredsstillelse. Denne følelse af at "finde et godt tilbud" aktiverer belønningskredsløbet i vores hjerne, det der frigiver dopamin, nydelseshormonet.