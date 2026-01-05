Ud over købekraft: Hvilke friheder kræver demonstranterne i Iran?

Protesterne, der har rystet Iran siden slutningen af ​​2025, er ikke længere begrænset til købekraft: de udtrykker en bred udfordring til regimet, der kombinerer økonomisk krise, krav om politiske friheder og en voksende afvisning af Den Islamiske Republik. Vreden, der begyndte som mobiliseringer mod de høje leveomkostninger, forvandlede sig hurtigt til en bevægelse, der krævede grundlæggende rettigheder og systemiske forandringer, og hvor slogans, der åbenlyst er fjendtlige over for regeringen, nu giver genlyd.

Fra de høje leveomkostninger til politisk protest

I starten opstod mange af forsamlingerne i basarer og shoppingdistrikter, drevet af inflation, devalueringen af ​​rialet (Irans valuta) og vanskeligheder med at opfylde basale fornødenheder. Butikslukninger og strejker blev ledsaget af studerende, arbejdere og beboere i mellemstore byer og forstæder, hvilket strakte protesterne langt ud over Teheran. I flere byer udviklede slagordene sig hurtigt: Ud over kritik af den økonomiske krise begyndte demonstranterne at gå efter den øverste leder og Den Islamiske Republik selv, et tegn på, at den politiske tillid er blevet alvorligt undergravet.

De friheder, som demonstranterne krævede

Kravene rækker nu ud over blot spørgsmål om lønninger eller priser: Demonstranter opfordrer til ytringsfrihed, frihed til at demonstrere fredeligt, en afslutning på systematisk undertrykkelse og censur og et uafhængigt retsvæsen. Talrige videoer og vidnesbyrd indeholder opfordringer til at "sætte en stopper for Den Islamiske Republik" og etablere et system, hvor borgerne reelt kan vælge deres ledere. Protesterne er også rettet mod diskrimination og ulighed: flere marginaliserede regioner, såvel som etniske minoriteter, fordømmer manglen på lige rettigheder og den specifikke undertrykkelse, de siger, de står over for.

Undertrykkelse, overvågning og et brud med samfundet

Som reaktion på denne bevægelse forstærkede myndighederne sikkerhedsstyrkernes tilstedeværelse, brugte tåregas og i nogle tilfælde skarp ammunition og foretog hundredvis af anholdelser, ifølge menneskerettighedsorganisationer. Retsmyndighederne gentog, at enhver deltagelse i "ulovlige forsamlinger" og enhver opfordring til demonstration ville blive "hårdt straffet", hvilket illustrerer den prioritet, der gives til sikkerhed over borgerlige frihedsrettigheder. I mellemtiden viser restriktioner på internetadgang og øget overvågning af sociale medier, at kontrol med information er en central bekymring for regimet. På trods af dette cirkulerer billeder af demonstrationer, regeringsfjendtlige slagord og begravelser omdannet til demonstrationer fortsat, et tegn på en dyb kløft mellem ledelsen og samfundet.

En mangesidet bevægelse, et sted mellem republik og monarki

Protesterne er ikke homogene: Nogle demonstranter opfordrer til en sekulær eller pluralistisk demokratisk republik, mens andre går så langt som til at kræve monarkiets tilbagevenden, især omkring figuren Reza Pahlavi, søn af den sidste shah. Slagord til fordel for hans tilbagevenden har kunnet høres i flere byer, sideløbende med slagord, der er fjendtlige over for den øverste leder og hele den herskende elite. Denne debat om den politiske fremtid viser, at bevægelsen ikke blot afviser den nuværende situation; den indleder også en idékamp om, hvilken type regime der kunne efterfølge Den Islamiske Republik.

Manouchehr Bakhtiari, et ansigt udadtil i protesten

I denne sammenhæng, som RFI forklarer, er personer fra tidligere protestbevægelser blevet symboler, herunder Manouchehr Bakhtiari, far til Pouya Bakhtiari, en ung ingeniør, der forsvandt under protesterne i 2019. Dømt fordømmer han undertrykkelsen og presset på sin familie og opfordrer til iransk enhed for at opnå regimeskifte, og han støtter endda offentligt monarkiets tilbagevenden. Hans historie illustrerer de menneskelige omkostninger ved politisk engagement i Iran og legemliggør for nogle kontinuiteten mellem tidligere oprør og nuværende mobiliseringer for retfærdighed, værdighed og frihed.

Medie- og ekspertanalyser er enige om ét punkt: Mens den økonomiske krise var udløsende faktor, er problemets kerne nu en legitimitetskrise for regimet. Mellem dødsfaldene under demonstrationerne, masseanholdelserne og den voksende kløft mellem befolkningens forventninger og regeringens reaktioner fremhæver bevægelsen et krav om en dybtgående politisk transformation, der går ud over blot spørgsmål om købekraft.