Crans-Montana: En italiensk kvinde viser sine forbrændinger og bryder stilheden

Den 29-årige italienske dyrlæge Eleonora Palmieri, der blev alvorligt forbrændt i ansigtet og på hænderne under den dødbringende brand i baren Le Constellation i Crans-Montana, Schweiz, nytårsaften, har udtalt sig for første gang. Fra brandsårsafdelingen i Cesena har hun for nylig udgivet en video, der viser sine skader og udtrykker taknemmelighed og modstandsdygtighed.

Aldrig før sete billeder af en overlevende

I Eleonoras korte video, der gik viralt, ser vi, ufiltreret, venstre side af hendes ansigt arret af flammer, hendes hænder pakket ind i bandager. Langt fra at forsøge at skjule tragediens mærker vælger hun at vise dem direkte. "Det er svært at se på, jeg ved det, men det er virkeligheden af, hvad de overlevende oplever," skriver hun.

Natten til den 31. december 2025 var hun på baren Constellation, da branden brød ud. Fyrre mennesker omkom, halvdelen af dem mindreårige. Hun, alvorligt såret, blev reddet af sin partner Filippo, inden hun blev overført fra et schweizisk hospital til en specialiseret afdeling i Italien.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Fanpage.it (@fanpage.it)

Et råt og værdigt vidnesbyrd

Fra sit hospitalsværelse taler Eleonora direkte til medierne og sine følgere. "Bag hver overskrift er der mennesker. Der er frygt, mod, den styrke, man finder, når man tror, der ikke er nogen tilbage." Hendes enkle og direkte budskab understreger den usynlige vold, som overlevende udholder. Hun takker dem, der støttede hende: sin familie, sin partner, lægerne, sygeplejerskerne. "Jeg var aldrig alene, selv ikke i de værste øjeblikke."

Lægerne anser nu hendes tilstand for "stabil", men de fysiske og psykiske eftervirkninger vil tage lang tid at hele. I et interview udgivet af La Repubblica fortæller hun om den helvedesagtige oplevelse: "Røg overalt, ilden der stiger op, umuligheden af at flygte ... så instinktet for overlevelse. Du holder op med at tænke, du fortsætter bare fremad, ellers dør du." Denne direkte, urokkelige beretning er uhyggelig og tjener som en barsk påmindelse om den absolutte brutalitet den nat.

En rørende hyldest til de afdøde

Ud over sin egen overlevelse tænker Eleonora på andre. "En tanke til de engle, der ikke nåede hjem," skriver hun i sin video. Hendes budskab bliver derefter en hyldest til alle ofrene for tragedien, en måde at holde deres minde i live på. "Vi må aldrig holde op med at ære livet," insisterer hun.

Hendes ord giver genlyd med særlig intensitet i en kontekst, hvor omstændighederne ved tragedien – brud på sikkerhedsforskrifter, arrangørernes ansvar – stadig er under efterforskning. Den unge kvinde selv nægter i øjeblikket at kommentere disse aspekter og foretrækker at fokusere på at genopbygge sit liv.

En offentlig erklæring, et symbol på modstandsdygtighed

Ved offentligt at afsløre sine skader forvandler Eleonora Palmieri sin smerte til et politisk, menneskeligt og universelt udsagn. Hun minder os om, at bag hvert eneste dødstal ligger livshistorier, sørgende familier og sårede lig. Hendes handling har udløst en bølge af følelser langt ud over Italien og Schweiz. I kommentarerne strømmer støttende beskeder ind fra hele Europa. Mange bifalder hendes mod, men også hendes afvisning af at skjule sandheden.

En tragedie stadig frisk i Crans-Montana

Efterhånden som efterforskningen fortsætter, og ansvaret gradvist fastlægges, forbliver erindringen om tragedien levende i Crans-Montana, Schweiz. Branden den 1. januar 2026 efterlod en by i sorg, et traumatiseret samfund og omkring hundrede sårede mennesker, hvis fremtid stadig er usikker. Eleonora Palmieris vidnesbyrd tjener som en påmindelse om en afgørende sandhed: at overleve er også at bære mindet om dem, der er gået bort. Og at tale, selv fra en hospitalsseng, er allerede en modstandshandling.

Gennem sit mod og sin åbenhed genskaber Eleonora Palmieri et menneskeligt ansigt i en tragedie, der alt for ofte reduceres til ren statistik. Hendes gribende og værdige vidnesbyrd minder os om, at helbredelse ikke kun måles i dage på hospitalet, men også i indre styrke og solidaritet.