Search here...

Crans-Montana: En italiensk kvinde viser sine forbrændinger og bryder stilheden

Samfund
Fabienne Ba.
Crédit photo : santaluciavet.it

Den 29-årige italienske dyrlæge Eleonora Palmieri, der blev alvorligt forbrændt i ansigtet og på hænderne under den dødbringende brand i baren Le Constellation i Crans-Montana, Schweiz, nytårsaften, har udtalt sig for første gang. Fra brandsårsafdelingen i Cesena har hun for nylig udgivet en video, der viser sine skader og udtrykker taknemmelighed og modstandsdygtighed.

Aldrig før sete billeder af en overlevende

I Eleonoras korte video, der gik viralt, ser vi, ufiltreret, venstre side af hendes ansigt arret af flammer, hendes hænder pakket ind i bandager. Langt fra at forsøge at skjule tragediens mærker vælger hun at vise dem direkte. "Det er svært at se på, jeg ved det, men det er virkeligheden af, hvad de overlevende oplever," skriver hun.

Natten til den 31. december 2025 var hun på baren Constellation, da branden brød ud. Fyrre mennesker omkom, halvdelen af dem mindreårige. Hun, alvorligt såret, blev reddet af sin partner Filippo, inden hun blev overført fra et schweizisk hospital til en specialiseret afdeling i Italien.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Fanpage.it (@fanpage.it)

Et råt og værdigt vidnesbyrd

Fra sit hospitalsværelse taler Eleonora direkte til medierne og sine følgere. "Bag hver overskrift er der mennesker. Der er frygt, mod, den styrke, man finder, når man tror, der ikke er nogen tilbage." Hendes enkle og direkte budskab understreger den usynlige vold, som overlevende udholder. Hun takker dem, der støttede hende: sin familie, sin partner, lægerne, sygeplejerskerne. "Jeg var aldrig alene, selv ikke i de værste øjeblikke."

Lægerne anser nu hendes tilstand for "stabil", men de fysiske og psykiske eftervirkninger vil tage lang tid at hele. I et interview udgivet af La Repubblica fortæller hun om den helvedesagtige oplevelse: "Røg overalt, ilden der stiger op, umuligheden af at flygte ... så instinktet for overlevelse. Du holder op med at tænke, du fortsætter bare fremad, ellers dør du." Denne direkte, urokkelige beretning er uhyggelig og tjener som en barsk påmindelse om den absolutte brutalitet den nat.

En rørende hyldest til de afdøde

Ud over sin egen overlevelse tænker Eleonora på andre. "En tanke til de engle, der ikke nåede hjem," skriver hun i sin video. Hendes budskab bliver derefter en hyldest til alle ofrene for tragedien, en måde at holde deres minde i live på. "Vi må aldrig holde op med at ære livet," insisterer hun.

Hendes ord giver genlyd med særlig intensitet i en kontekst, hvor omstændighederne ved tragedien – brud på sikkerhedsforskrifter, arrangørernes ansvar – stadig er under efterforskning. Den unge kvinde selv nægter i øjeblikket at kommentere disse aspekter og foretrækker at fokusere på at genopbygge sit liv.

En offentlig erklæring, et symbol på modstandsdygtighed

Ved offentligt at afsløre sine skader forvandler Eleonora Palmieri sin smerte til et politisk, menneskeligt og universelt udsagn. Hun minder os om, at bag hvert eneste dødstal ligger livshistorier, sørgende familier og sårede lig. Hendes handling har udløst en bølge af følelser langt ud over Italien og Schweiz. I kommentarerne strømmer støttende beskeder ind fra hele Europa. Mange bifalder hendes mod, men også hendes afvisning af at skjule sandheden.

En tragedie stadig frisk i Crans-Montana

Efterhånden som efterforskningen fortsætter, og ansvaret gradvist fastlægges, forbliver erindringen om tragedien levende i Crans-Montana, Schweiz. Branden den 1. januar 2026 efterlod en by i sorg, et traumatiseret samfund og omkring hundrede sårede mennesker, hvis fremtid stadig er usikker. Eleonora Palmieris vidnesbyrd tjener som en påmindelse om en afgørende sandhed: at overleve er også at bære mindet om dem, der er gået bort. Og at tale, selv fra en hospitalsseng, er allerede en modstandshandling.

Gennem sit mod og sin åbenhed genskaber Eleonora Palmieri et menneskeligt ansigt i en tragedie, der alt for ofte reduceres til ren statistik. Hendes gribende og værdige vidnesbyrd minder os om, at helbredelse ikke kun måles i dage på hospitalet, men også i indre styrke og solidaritet.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Hvad er minimumsalderen for adgang til sociale medier i forskellige lande?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hvad er minimumsalderen for adgang til sociale medier i forskellige lande?

I takt med at sociale medier i høj grad former unges adfærd og interaktioner verden over, sætter et...

Denne tyv havde ikke forventet at støde ind i en triatlonentusiast.

Under en turistrejse til London havde Elizabeth Lopez Aguilar ikke forventet at opleve en scene taget direkte ud...

At blive ansat af en robot: den skræmmende boom i AI-jobsamtaler

Mens kandidater bruger AI til at forfine deres CV'er, indsamle præsentationstips eller perfektionere en engagerende e-mail, vender virksomheder...

Som 12-årig reddede hans hurtige reflekser hans mors liv under kørsel

Den tolvårige Zac Howells er blevet en helt i Worcestershire, England. Da hans mor, Nicola Crump, mistede bevidstheden...

Denne 81-årige bedstemors gestus til sit barnebarn rører internetbrugere

Sue Jacquot, en 81-årig amerikansk bedstemor fra Arizona, begyndte at spille Minecraft for økonomisk at støtte sit barnebarn...

Sabrina Gonzalez Pasterski, den unge fysiker, der kunne revolutionere videnskaben

Mens unge kvinder, født med et talent for matematik og forfølgende videnskabelige områder, stadig hjemsøges af impostersyndrom, har...

© 2025 The Body Optimist