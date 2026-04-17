Der gestufte, mittellange Haarschnitt entwickelt sich in den Salons 2025-2026 zu einem der gefragtesten Haarschnitte. Seine Vielseitigkeit, Modernität und die einfache Handhabung im Alltag sprechen eine wachsende Zahl von Frauen an.

Es fällt auf die Schultern oder knapp darunter und passt sich ausnahmslos jeder Körperform an.

Laut der Expertin für Frisuren, Delphine Courteille , entwickeln sich mittellange Haarschnitte zu einer echten Markenzeichen-Länge, die weder zurückhaltend noch radikal ist und es Frauen ermöglicht, mit ihrer Frisur zu experimentieren und gleichzeitig die Option zu haben, ihre Haare hochzubinden.

Es vereint auf clevere Weise die Vorteile von langem Haar – die Möglichkeit, es hochzubinden, zu locken, zu glätten – und die Praktikabilität von kurzem Haar mit schnellem und unkompliziertem Styling.

Es verleiht dem Gesicht Bewegung, Volumen und Frische , lenkt den Blick nach oben und verlängert die Kieferpartie, wodurch die Gesichtszüge weicher wirken. Die Pinterest-Trends für 2025 bestätigen, dass Stufenschnitte und Curtain Bangs weiterhin zu den beliebtesten Frisuren gehören.

Lange Zeit beschränkte sich der Bob auf die Rolle einer Übergangsfrisur, doch nun etabliert er sich als eigenständiger Stil .

Die angesagtesten gestuften mittellangen Haarschnitte im Moment

Die aktuelle Saison präsentiert eine beeindruckende Vielfalt an gestuften, mittellangen Haarschnitten und zeigt eine inspirierende Bandbreite an Stilen. Delphine Courteille bezeichnet den modernen Soft Shag als den unbestrittenen Star der Stunde.

Mittellang, mit dezent gestuften Längen im Gesichtsbereich, ist es vom Shag-Schnitt der 70er Jahre inspiriert, wirkt aber deutlich leichter.

Es verleiht natürliches Volumen und einen femininen Look ohne übermäßiges Föhnen und ist ideal für feines oder leicht gewelltes Haar . Sophie Marceau ist eine seiner bekanntesten Markenbotschafterinnen.

Der Butterfly Cut kombiniert kurze Strähnen um das Gesicht mit unberührten Längen und erzeugt so eine verblüffende optische Illusion, die an das Entfalten der Flügel eines Schmetterlings erinnert.

Kim Kardashian trug ihn beim Super Bowl 2026 und verhalf diesem Haarschnitt damit zu großer Bekanntheit. Der Wolf Cut , eine Mischung aus Vokuhila und Shag, konzentriert Volumen am Oberkopf und lässt die Längen über den Schultern auslaufen .

Der mittellange 70er-Jahre- Stil verkörpert die große Rückkehr des gestuften Volumens, das von Curtain Bangs umrahmt wird und von Miley Cyrus und Cara Delevingne übernommen wurde.

Alle diese Haarschnitte haben eines gemeinsam: den Stufenschnitt als Mittel zur Personalisierung und Modernität , wobei jeder Stil auf eine bestimmte Persönlichkeit und Haarstruktur eingeht.

Der strukturierte Farbverlauf: Clavicut, Midi Bob und die neue Generation des Long Bob.

Unter den strukturierteren und minimalistischeren Varianten umspielt der Clavicut sanft das Schlüsselbein. Seine gerade Linie erfordert eine makellose Technik und verleiht dem Haar sofort mehr Fülle .

Es verlängert optisch den Hals und ermöglicht gleichzeitig ein einfaches Hochstecken der Haare. Besonders geeignet für feines Haar, ist sein schicker und minimalistischer Look zeitlos und kommt nie aus der Mode.

Der Midi Bob ist eine längere Variante des Bobs und reicht bis zwischen Kinn und Schultern. Dank seiner Pflegeleichtigkeit und seines eleganten Looks ist er die ideale Wahl für eine Übergangsphase, ohne dass man dabei auf Stil verzichten muss.

Der neue Long Bob der nächsten Generation , mit seinen kaum wahrnehmbaren Mikro-Stufen , fällt natürlich und wirkt gleichzeitig voluminös. Hailey Bieber und Natalie Portman sind zwei ikonische Beispiele für diesen Stil.

Diese drei Schnitte setzen auf präzise Technik für ein natürliches und elegantes Ergebnis und eignen sich besonders für Frauen, die einen klaren und vielseitigen Schnitt für den Alltag suchen.

Luftige Farbverläufe und leichte Texturen: Luftige Stufen, ein sanft verwischter Pariser Bob und ein strukturierter Lob.

Bei manchen Haarschnitten stehen Leichtigkeit und natürliche Bewegung im Vordergrund. Der Airy Layers- Gradient bietet Farbverläufe, die mit bloßem Auge kaum sichtbar sind und den Gesamtlook aufhellen, ohne unschöne Lücken zu erzeugen.

Laut Delphine Courteille verleiht diese Technik dem Haar Leichtigkeit, Geschmeidigkeit und Sprungkraft, ohne einen übermäßig gestuften Look zu erzeugen. Basierend auf einem Trockenschnitt mit Fokus auf die Spitzen, ist sie besonders für dickes Haar empfehlenswert, um einen helmartigen Effekt zu vermeiden.

Lufttrocknen mit etwas Schaum genügt oft, um die leichten Schichten zu aktivieren.

Der Pariser Soft Bob besticht durch seine unregelmäßigen Konturen und den leicht verlängerten Nackenbereich und bietet einen natürlichen und luftigen Welleneffekt ohne tägliches Föhnen.

Arizona Muse hat es bereits übernommen und damit seine zeitgenössische und feminine Dimension bestätigt.

Der texturierte Lob , eine längere Variante des Bobs, verleiht dem Haar durch seinen Stufenschnitt viel Bewegung und Charakter. Er eignet sich ideal für glattes oder welliges Haar und schafft eine harmonische Balance zwischen Strähnigkeit und Weichheit.

Für die Veredelung dieser drei Haarschnitte, die für Frauen entworfen wurden, die einen entspannten, aber dennoch raffinierten Stil wünschen, reichen Textursprays völlig aus.

Passen Sie den gestuften, mittellangen Haarschnitt an Ihre Gesichtsform an.

Bei der Wahl eines gestuften, mittellangen Haarschnitts sollte für ein harmonisches Ergebnis stets die Gesichtsform berücksichtigt werden: Hier die wichtigsten Empfehlungen je nach Gesichtsform:

Rundes Gesicht: Bei längeren Strähnen im Vorderkopfbereich sollte die Frisur vertikal ausgerichtet sein, übermäßiges Volumen an den Seiten vermieden werden.

Bei längeren Strähnen im Vorderkopfbereich sollte die Frisur vertikal ausgerichtet sein, übermäßiges Volumen an den Seiten vermieden werden. Eckiges Gesicht: Wählen Sie weiche, luftige Stufen mit einem seitlichen oder Vorhangfransen, um die Kieferpartie weicher wirken zu lassen.

Wählen Sie weiche, luftige Stufen mit einem seitlichen oder Vorhangfransen, um die Kieferpartie weicher wirken zu lassen. Ovales Gesicht: die vielseitigste Gesichtsform, fast alle mittellangen Haarschnitte stehen ihr problemlos.

die vielseitigste Gesichtsform, fast alle mittellangen Haarschnitte stehen ihr problemlos. Herzförmiges Gesicht: Farbverläufe, die dem unteren Teil des Gesichts mehr Volumen verleihen, tragen dazu bei, die Proportionen auszugleichen.

Farbverläufe, die dem unteren Teil des Gesichts mehr Volumen verleihen, tragen dazu bei, die Proportionen auszugleichen. Langes Gesicht: Schaffen Sie Volumen an den Seiten, um ein Gleichgewicht herzustellen und übermäßig gerade Längen zu vermeiden, die das Gesicht noch länger wirken lassen.

Der Curve Cut , eine modernisierte Version von Jennifer Anistons berühmtem Rachel Cut, erweist sich als besonders geeignet für markante Gesichtszüge.

Ihre strategisch platzierten, C-förmigen Kurven schmiegen sich an die Kieferpartie an und sorgen für einen sofortigen Glättungseffekt .

Es ist weiterhin unerlässlich, dem Friseur Ihre Körperform klar zu beschreiben, damit der Haarschnitt optimal auf Sie abgestimmt werden kann.

Wählen Sie Ihren mittellangen Stufenschnitt passend zu Ihrer Haarstruktur.

Haartyp Empfohlene Technik Idealer Schnitt Ende Volumenverläufe, weiche Lagen Clavicut, Midi Bob Dick Gezielte Ausdünnung, zunehmend längere Schichten Luftige Lagen, strukturierte, stumpfe Lockig / Wellig Trockenschnitt, gestufter Schnitt, der die Locken erhält Weiches Shaggy-Garn, Wolfsschnitt

Bei feinem Haar ist ein voluminöser Stufenschnitt mit kurzen, weichen Stufen unerlässlich. Zu starkes Ausdünnen der Spitzen kann unschöne Lücken erzeugen.

Ein leichter Schaumfestiger und ein Haartrockner mit runder Düse stützen den Haaransatz effektiv.

Bei dickem Haar geht es beim Aufhellen um gezieltes Ausdünnen und schrittweises Verlängern der Haarschichten. Gleichmäßige Schnitte, die einen Helm-Effekt erzeugen, werden vermieden.

Bei lockigem oder welligem Haar kommt die natürliche Sprungkraft besonders gut zur Geltung, wenn man es im trockenen Zustand schneidet. Ein Stufenschnitt, der die Lockenform erhält, kombiniert mit einer Feuchtigkeitskur und dem Trocknen mit einem Diffusor, definiert die Bewegung perfekt.

Gestufte Haarschnitte verleihen Locken Volumen und Struktur und wirken dabei besonders natürlich . Die Haarstruktur ist bei der Wahl des Haarschnitts genauso wichtig wie die Gesichtsform.

Bereiten Sie sich auf Ihren Friseurtermin für einen gelungenen Stufenschnitt in mittlerer Länge vor.

Ein gut vorbereiteter Termin garantiert ein Ergebnis, das den Erwartungen entspricht. Zwei oder drei Fotos von vorn und von der Seite mitzubringen ist nach wie vor die beste Möglichkeit, das gewünschte Ergebnis zu veranschaulichen.

Es ist außerdem wichtig, etwaige Einschränkungen hinsichtlich der täglichen Stylingzeit und der Färbegewohnheiten anzugeben. Offene Kommunikation zwischen Kundin/Kunde und Friseur/in ist die Grundlage jeder erfolgreichen Haarpflegeroutine.

Hier sind einige nützliche Schlüsselwörter für das Gespräch mit dem Friseur:

Abstufung und Verjüngung zur Definition der gewünschten Intensität Texturierung für einen natürlichen und lebendigen Look Vorhangfransen, die das Gesicht sanft umrahmen Schichten und spitz zulaufende Spitzen für Bewegung Schnittplan und Schätzung der notwendigen Anpassungen

Die Angabe, ob Sie einen Schnitt wünschen, der sich leicht zu Hause nachmachen lässt, oder ob ein längerer täglicher Stylingaufwand möglich ist, beeinflusst auch die Entscheidung des Friseurs.

Die Angabe der geplanten Häufigkeit der Salonbesuche ermöglicht es, die Intensität des Farbverlaufs an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

Tägliche Pflege und Styling eines gestuften, mittellangen Haarschnitts

Ein Spitzenschneiden alle sechs bis zehn Wochen ist unerlässlich für einen gepflegten und ordentlichen Look. Wenn Sie Ihre Spitzen von einem Profi schneiden lassen, vermeiden Sie unliebsame Überraschungen, die beim Selberschneiden auftreten können.

Die tägliche Pflegeroutine besteht aus einem leichten Shampoo, einer entwirrenden Spülung und einem Volumen-Mousse, das auf den Haaransatz aufgetragen wird .

Das Trocknen der Haare kopfüber sorgt auf natürliche Weise für mehr Volumen, während der Diffusor nach wie vor der beste Helfer für lockiges Haar ist.

Das Ausspülen mit lauwarmem Wasser und das Vermeiden übermäßiger Hitze erhalten die Gesundheit der Haarfasern.

Ein auf die Haarspitzen aufgetragenes Öl, kombiniert mit einem Hitzeschutzmittel vor der Anwendung von Heizgeräten , rundet das Schönheitsritual effektiv ab.

Regelmäßige Kopfhautmassagen regen das Haarwachstum an und erhalten die Vitalität des Haares. Versiegelnde Behandlungen beugen Spliss vor, der durch Reibung an den Schultern entsteht – ein häufiges Problem bei dieser Haarlänge .

Textursprays helfen, die natürliche Bewegung zwischen den Haarschnitten wiederherzustellen. Finishing-Produkte wie Glanzsprays runden den Look ab, ohne die einzelnen Haarpartien zu beschweren.

Mit diesen einfachen und regelmäßigen Schritten bleibt der gestufte, mittellange Haarschnitt Tag für Tag makellos und so frisch wie am Tag seiner Entstehung im Salon.